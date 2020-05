Koronavírus

27 éve nem haltak meg annyian Svédországban, mint idén áprilisban

Svédországban sok más államtól eltérően nem rendeltek el szigorú elkülönítési szabályokat, az iskolák is nyitva maradtak, és elsősorban az emberek belátására, óvatosságára alapozták a védekezést.

Svédországban több évtizedes csúcs közelébe jutott a havi halálozási mutató áprilisban a koronavírus-járvány miatt.



Az összes halálokot számításba utoljára 1993 decemberében haltak meg többen. Abban az évben az influenza miatt ugrott meg az év végén az elhunytak száma 11 057-re, összevetve a most áprilisi 10 458 halálesettel.



Svédországban sok más államtól eltérően nem rendeltek el szigorú elkülönítési szabályokat, az iskolák is nyitva maradtak, és elsősorban az emberek belátására, óvatosságára alapozták a védekezést. A kormány abban bízik, hogy összességében nem lesz az országban arányaiban több áldozat, mint a régió országaiban, ám az enyhébb korlátozások és a nyájimmunitás gyorsabb elérése miatt az ország gazdasága kevésbé sínyli meg a járványt.



Igaz, a gazdasági károk elkerülése is kétséges - miután a külvilág korlátozásai miatt így is volt kényszerszünet több ágazatban - és a svéd kormány járványügyi szakértője, Anders Tegnell korábban már elismerte, hogy sokkal több halálos áldozattal járt a járvány, mint azt előzőleg gondolták.



A halálozási mutató viszont jelenleg magasabb, mint a szomszédos országokban. Áprilisban 100 ezer főre vetítve 101,1 ember halt meg a járvány miatt. 1993-ban 97 008 svéd hunyt el, az az év volt a legrosszabb az 1918-as spanyolnátha-járvány óta.