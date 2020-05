Koronavírus

Dél-Floridában újranyitottak az üzletek, Kaliforniában több megyében újraindul a gazdaság

Dél-Floridában hétfőn újranyitottak az üzletek, Kaliforniában a kormányzó bejelentette, hogy az állam 58 megyéjének csaknem mindegyikében újraindul a gazdaság egy része, New Jerseyben azonban hétfőn is nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma.



A déli Floridában hétfőn megkezdődött az állam gazdasági életének részleges újraindulása. Az állam déli vidékein az áruházak, boltok és szolgáltatók kezdték újra a munkát, igaz, a kötelezően előírt óvatossággal. Az üzletekben és az éttermekben például egyszerre ötven embernél több nem tartózkodhat, és mindenkinek kötelező szájmaszkot viselnie a köztereken, ahogy a miami repülőtéren is. A korlátozások feloldása azonban nem érvényes a szállodákra, éjszakai szórakozóhelyekre, sportlétesítményekre, filmszínházakra, masszázsszalonokra és az állam déli részének tengerparti strandjaira sem.



"Látszik a fény az alagút végén" - jelentette ki Ron DeSantis republikánus kormányzó. Hozzáfűzte, hogy óvatos, mégis gyors újraindítást szeretne a gazdasági válság további mélyülésének elkerülésére.



Florida különböző megyéiben és városaiban eltérő ütemű az újraindulás. Míg az állam északkeleti tájain már legalább egy hete nyitva vannak a tengerparti strandok is, Miamiban és Miami Beachen csak szerdán és a jövő héten nyitnak újra az éttermek és az üzletek.



Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója hétfőn bejelentette: az 58 megye legtöbbjében nyitva lehetnek az éttermek és a szolgáltatók, de a kiskereskedések egyelőre csak előre megrendelt árut adhatnak ki, kuncsaftokat nem fogadhatnak. Newsom közölte azt is, hogy nemsokára megnyílhatnak a fodrászatok és júniusra jósolta a sportlétesítmények kapuinak megnyitását is. Elmondta, hogy minden közösség maga dönthet az újraindítás üteméről, és ebben a helyi egészségügyi hatóságok szava lesz a döntő. Ennek értelmében Kalifornia 24 északi megyéjében már újraindult az élet.



Új szabályokat írtak elő az újraindításhoz. Már nem előfeltétel, hogy az adott megyében két héten keresztül ne legyen halálos áldozata a koronavírus-járványnak. Az új előírások szerint 100 ezer lakosra nem juthat 25-nál több diagnosztizált fertőzött, és a Covid-19-cel kórházba szállított betegek száma egy héten keresztül nem emelkedhet 5 százaléknál nagyobb arányban.



Detroit mellett hétfőn újraindult a munka a három nagy autógyár, a General Motors, a Ford és a Fiat Chrysler üzemeiben is. A munkásoknak valamennyi gyárban szájmaszkot és védőszemüveget kell viselniük, testhőmérsékletüket belépés előtt megmérik. Kötelezővé tették az üzembe lépés előtti kézmosást is.

Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke és a demokraták várható elnökjelöltje egy hétfő esti virtuális rendezvényen bírálta a jelenlegi kormányzat járványkezelését. A Progresszív Csúcstalálkozónak elnevezett, internetes tanácskozást egy olyan alapítvány szervezte, amely az ázsiai amerikaiak és a csendes-óceáni szigeteken élők gazdasági helyzetének javítását tűzte ki céljául. Biden a Delaware-ban lévő villájából kapcsolódott be a tanácskozásba, és arról beszélt, hogy Trump "hónapokon, de hónapokon keresztül nem cselekedett". Úgy vélte, hogy "a sok félelmet és a sok veszteséget el lehetett volna kerülni, ha az elnök nem vesztegetett volna el olyan sok időt".