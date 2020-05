Koronavírus

Romániában ismét bírságolnak a kijárási és gyülekezési korlátozások megszegése miatt

Hatályba lépett hétfőn Romániában a veszélyhelyzet intézkedéseit részletező törvény, amely ismét jogalapot teremt arra, hogy a hatóságok korlátozzák az állampolgári szabadságjogokat, és megbírságolják azokat, akik megszegik a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási és gyülekezési korlátozásokat. 2020.05.18 12:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfő reggel - az új törvény alapján - immár a bukaresti kormány hirdetett veszélyhelyzetet, miután pénteken a járványügyi operatív törzs tette ugyanezt, egy előző nap elfogadott sürgősségi kormányrendelet alapján. A pénteki intézkedést azonban - bírságok híján - sokan nem tartották be.



Péntektől a településeken belül feloldották a kijárási korlátozásokat, de a vendéglátóhelyek kinyitását nem engedélyezték, és továbbra is tilos háromnál több embernek gyülekeznie. Ennek ellenére a - csütörtök éjfélkor véget ért - rendkívüli állapot utáni első "szabad hétvége" megünneplésére több helyütt a távolságtartási szabályokat megszegő emberek százai gyűltek össze a parkokban, a kormányszékház előtti téren pedig kisebb tüntetéseket is szerveztek azok, akik visszaélésnek tartják a korlátozásokat, a koronavírus-járvány "ürügyén" hozott intézkedéseket pedig egy globális összeesküvésnek tulajdonítják.



Bár Klaus Iohannis államfő korábban cáfolta, hogy egy "szabályok és megszorítások nélküli" háromnapos joghézag keletkezett volna a hétvégén, Ludovic Orban miniszterelnök pénteken beismerte, hogy a hatóságok nem tudnak fellépni a gyülekezőkkel szemben, legfeljebb "megdorgálhatják" őket. A román alkotmány szerint ugyanis a polgári szabadságjogokat csak a parlament korlátozhatja törvénnyel, így a veszélyhelyzet intézkedéseit részletező törvény hétfői hatályba lépéséig az operatív törzs által pénteken kihirdetett veszélyhelyzet intézkedéscsomagját legfeljebb ajánlásként lehetett értelmezni.



"Maximális veszélyhelyzetben vagyunk, minden eszközünk megvan a járványügyi intézkedések betartatására" - magyarázta a két veszélyhelyzet közötti különbséget Ludovic Orban kormányfő a hétfői kormányülés elején.



A hétfői kormányhatározatban 30 napra meghirdetett veszélyhelyzet idején 500-tól 2500 lejig (37 ezer - 183 ezer forint) terjedő bírságot kockáztat az, aki nem visel védőmaszkot nyilvános zárt térben, megszegi a kijárási korlátozásokat, vagy tiltott tömegrendezvényeken vesz részt. Kétszer ekkora bírság jár a karanténszabályok megsértéséért, míg a tiltott tömegrendezvények (tüntetések, koncertek, sportrendezvények) szervezéséért akár 15 ezer lejes (1 millió 100 ezer forint) büntetést is kiszabhatnak.



A veszélyhelyzet bevezetéséről hétfőn kiadott kormányhatározatot öt napon belül a román parlamentnek is jóvá kell hagynia.