Koronavírus-járvány

Franciaországban a karantén feloldása óta 25 új gócpontot találtak

Huszonöt új gócpontot tártak fel az egészségügyi hatóságok Franciaországban a koronavírus-járvány miatt nyolc hétig tartó szigorú kijárási korlátozások hét eleji feloldása óta - közölte Olivier Véran egészségügyi miniszter a Le Journal du Dimanche (JDD) című vasárnap megjelenő lapban. A franciák ugyanakkor az újságban megjelent felmérés szerint a karantén fokozatos feloldásának megkezdését sikeresnek ítélik meg: a kormányzat tetszési mutatója öt százalékponttal emelkedett.



A gócpontok között legalább két vágóhíd is szerepel, s mindkettő a kevésbé veszélyeztetett, zölddel megjelölt övezetben található. A Bretagne-ban található Mené településen működő vágóhídon hat, míg az Orléans közelében található Fleury-les-Aubrais vágóhídján 34 embernél mutatták ki a SARS-CoV-2 nevű új koronavírust szombaton.



A JDD arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államokban, Németországban, Spanyolországban, Írországban, Brazíliában, Kanadában is több vágóhídon megjelent a koronavírus, aminek több oka is lehet: egyebek mellett a távolságtartás és a maszkviselés betartatásának nehézsége, valamint a hűtött levegő.



A francia egészségügyi miniszter szerint az Európában bevezetett egyik legszigorúabb általános karantén hétfői feloldásával életbe léptetett rendszer - amely a tömeges tesztelésen, a fertőzöttek elkülönítésén és a fertőzési láncolatok feltárásán és megtörésén alapul - működőképesnek bizonyult. A héten már napi 50 ezer tesztet végeztek a hatóságok (amelyeknek két százaléka bizonyult pozitívnak), jóllehet a kormány ígéretében előzetesen heti 700 ezer teszt szerepelt.

A feloldás mérlegét a tárcavezető szerint azonban csak két hét múlva lehet megvonni a kórházi ellátására szorulók csökkenő vagy emelkedő tendenciája alapján.



A járványnak még a nyár előtti második hullámától azonban nem titkoltan tart a kormány, miközben számos szakember nem tartja valószínűnek.



A első hétvégén számos tengerpart megnyitott, de csak aktív tevékenység végzésére - sétálni, fürdőzni, sportolni és horgászni is lehet a társadalmi távolságtartás szabályainak betartása mellett -, a napozás vagy piknikezés viszont továbbra sem engedélyezett. A tengerpartokat azonban egyelőre csak a helyiek látogathatják, miután június 2-ig a franciák csak a lakóhelyük százkilométeres körzetében mozoghatnak, a vendéglátóhelyek egyelőre országszerte zárva vannak, a gyülekezés pedig csak tíz főig engedélyezett.



Az Ifop közvélemény-kutatóintézet május 14-én és 15-én 1012 francia választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérése szerint a franciáknak jelenleg 44 százaléka bízik a kormány járványellenes intézkedéseiben, ami még mindig a kisebbség, de öt százalékpontos emelkedést jelent a két héttel ezelőtti helyzethez képest.



A megkérdezettek 52 százaléka a kormánynak a koronavírus miatt nehézségbe került vállalkozások támogatását célzó mentőcsomagjában is bízik. Ez az első alkalom Emmanuel Macron elnök április közepi beszéde óta, hogy a többség ismét elégedett a gazdasági intézkedésekkel. Leginkább a 65 év felettiek körében népszerű a kormány, az idősek 58 százaléka (9 százalékponttal több mint két hete) érzi úgy, hogy a kormány hatékonyan kezeli az egészségügyi válságot. Az 50 és 64 közöttieknek csak 34 százaléka gondolja ezt, de ebben a korosztályban is 8 százalékpontot emelkedett a támogatók aránya.



Franciaországban a vírus még mindig aktívan jelen van: az elmúlt 24 órában 96-tal 27 625-re emelkedett a halálos áldozatok száma az előző napi 104 után, de napról napra egyre kevesebb fertőzött szorul kórházi ellátásra. A kórházi betegek száma 19 ezer, közülük 2 ezren vannak lélegeztetőgépen, és szombaton még mindig 350 új beteget vettek fel a kórházakba. A házhoz hívható SOS Médecins orvosi szolgálat tevékenységének mintegy 5 százalékát adják jelenleg a fertőzésgyanús esetek, míg a kórházak sürgősségi osztályai munkájának már csak alig két százalékát teszik ki a koronavírusos esetek.