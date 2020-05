Koronavírus-járvány

Meghaladta az ötszázat a koronavírus halálos áldozatainak száma Ukrajnában

Az elmúlt 24 órában regisztrált 433 új esettel az azonosított fertőzöttek száma 18 291-re nőtt az országban. 2020.05.17 20:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vasárnapra 17 újabb halálos áldozattal 514-re emelkedett a koronavírus-fertőzés szövődményeiben eddig elhunyt betegek száma Ukrajnában, a fertőzés terjedése az előző naphoz képest némileg lassult, de az esetek száma immár meghaladta a 18 ezret - derült az egészségügyi minisztérium által közölt adatokból.



Az elmúlt 24 órában regisztrált 433 új esettel az azonosított fertőzöttek száma 18 291-re nőtt az országban. Az ezt megelőző napban több mint ötszáz fertőzöttet azonosítottak - 95-tel többet, mint most -, így ez javulásnak tekinthető. A betegségből eddig 5116-an gyógyultak fel, közülük 210-en az elmúlt napban.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter vasárnapi tájékoztatása szerint előző nap a legtöbb új beteget a fővárosban, Kijevben, valamint Kijev megyében jegyezték fel, 59, illetve 54 főt. E tekintetben a főváros már második napja került a statisztika legtetejére.



A legfertőzöttebb területek változatlanul a romániai határnál lévő Csernyivci megye 2694, és a főváros 2280 eddig azonosított beteggel. Kárpátalja megyében eddig 885 fertőzöttet jegyeztek fel, közülük 24-en haltak bele a betegségbe és 166-an gyógyultak fel.



A héten heves vitákat váltott ki a nagyvárosi metrók újranyitásának kérdése. Ezt szorgalmazza a kijevi és a harkivi polgármester is városában, mivel a korlátozások május 11-i enyhítése után sokan álltak újra munkába, és ez súlyos közlekedési dugókat okozott. Az egészségügyi miniszter erre reagálva, vasárnapi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy ha nem zárták volna le a metrókat, a kórházak túltelítettekké váltak volna betegekkel. Rámutatott arra, hogy most viszont a kórházak leterheltsége az országban nem haladja meg a 13 százalékot.



Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna nem az egyetlen ország a világon, amely leállította a metrók közlekedését a járvány megfékezése érdekében. Példaként hozta a kínai Hupej városát, Franciaországban Párizst, Nagy-Britanniában Londont, valamint Indiát.



A korlátozások enyhítésének első szakaszát május 11-től léptette életbe az ukrán kormány. Ennek nyomán több kis- és középvállalkozás kezdhetett ismét működni. Egyebek mellett újra kinyithattak az éttermek és a kávézók - bár csak a kültéri teraszokon fogadhatnak vendégeket -, valamint a fogászati rendelők, a fodrászatok, a szépségszalonok, az ügyvédi és a közjegyzői irodák, illetve számos, nem élelmiszereket árusító kisebb bolt és karbantartással, szereléssel foglalkozó üzlet is.