Koronavírus-járvány

Óvatosan a nyitással - Texasban több ezer új eset!

Alig több mint két héttel azután, hogy feloldották a korlátozásokat az amerikai Texas államban, folyamatosan növekszik az új koronavírus-esetek és a halálesetek száma.



A texasi Egészségügyi Minisztérium adatai szerint pénteken 45.198 regisztrált COVID-19 megbetegedés volt. Ez csütörtökről péntekre emelkedett ennyit, azaz egy nap alatt 1.347 új esetet jelent. A hétvégi adatok még nem állnak rendelkezésre. Ám egy héttel ezelőtt a pénteki emelkedés mindössze 1.219 eset volt.



Bár a megbetegedések számra továbbra is jóval a New York-i adatoknál alacsonyabbak, ahol az esetek száma meghaladja a 345.000-et, a tartós növekedés mégis azt mutatja, hogy a görbe nem laposodott Texasban.



Az államban ráadásul a legtöbb halálozás és a második legtöbb halálozás között is csak egyetlen nap telt el. Csütörtökön 58-an haltak meg 24 óra alatt, pénteken 56-an. Az össz haláleset 1.272 fő. Hozzávetőlegesen múlt pénteken mindössze 31-en haltak meg.



A kórházban ápoltak aránya látszólag csökken, de ezeket az adatokat kéthetes késéssel jelentik be. A "friss" számok szerint 1.716 ember van kórházban Texasban.



Mindezt úgy, hogy az államban április 30-án oldották fel a korlátozásokat, ezzel együtt megszűnt a kijárási korlátozás is.



A vendéglők nyitvatarthatnak, a kiskereskedelmi üzletek, könyvtárak és múzeumok szintén, hétfőn pedig az edzőtermek is megnyitvank.