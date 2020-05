Koronavírus-járvány

Brit oktatási miniszter: júniustól részlegesen nyithatnak az iskolák

Nagyon korlátozott mértékben és feltételesen újraindulhat júniustól a tanítás a koronavírus-járvány miatt bezárt nagy-britanniai iskolákban - mondta szombaton a brit oktatási miniszter.



Gavin Williamson, aki a szokásos napi kormányzati sajtótájékoztatót tartotta szombat este a Downing Streeten, elmondta: ha a koronavírus-fertőzési ráta tovább csökken, június 1-jétől az általános iskolák nulladik, első és hatodik osztályos tanulói visszatérhetnek iskoláikba.



Az angol-walesi közoktatási rendszerben a nulladik osztály - reception class - gyakorlatilag az óvoda utolsó évének felel meg és 4-5 éves gyerekek járnak oda. Az első osztályba az 5-6, a hatodik osztályba a 10-11 éves gyerekek járnak.



Williamson elmondta: nyitás esetén is a szokásosnál kisebb, legfeljebb 15 fős osztálylétszámokkal kezdődhet az iskolai oktatás.



Hozzátette: készülnek a tervek a tanítás szakaszos és korlátozott elkezdésére a tízedik és a tizenegyedik osztályokban, amelyek az angol-walesi rendszerben már a középiskolának felelnek meg.



Az oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a tizenegyedikesek a tanév végén záróvizsgát tesznek, amelynek eredményétől további tanulmányi előmenetelük függ.



Jenny Harries angliai tisztifőorvos-helyettes a szombati tájékoztatón elmondta: a jelek egyértelműen arra vallanak, hogy a gyerekeket az új koronavírus korántsem betegíti meg annyira, mint az idősebb korosztályokat, és az adatokból úgy tűnik, hogy a gyerekek kisebb valószínűséggel adják tovább a fertőzést másoknak.



Harries professzor hozzátette: erre vall egyebek mellett az is, hogy a szűrővizsgálatok alapján a tanárok között alacsonyabb a koronavírus-fertőzöttség, mint más, közösségi tevékenységet végző foglalkozási ágak tagjai körében.



A szombati sajtótájékoztatón ismertetett adatok szerint eddig 2 489 563 koronavírus-szűrést végeztek el Nagy-Britanniában, ebből 136 486-ot az előző egy napban, ami napi rekord.



A szűrővizsgálatokon eddig 240 161 koronavírus-fertőzést azonosítottak; az utóbbi egy napban 3451 új esetet szűrtek ki. A szombati adatok szerint az előző este zárult 24 órában 468-an haltak meg a koronavírus-járványban, így a nagy-britanniai halálos áldozatok száma 34 466.



Jenny Harries ugyanakkor a sajtótájékoztatón leszögezte: az új esetek számát mutató görbe a napi szűrések számának jelentős emelkedésével együtt is lefelé tart. Az angliai tisztifőorvos-helyettes kijelentette, hogy ez igen biztató folyamat.



Harries professzor grafikonnal illusztrált kimutatása szerint május 14-én - a legutóbbi olyan napon, amelyről teljes körű felvételi adatok vannak - már csak 739 páciens került kórházba Nagy-Britanniában a Covid-19 betegség miatt.

Jenny Harries hangsúlyozta, hogy egy héttel korábban még 971, a járvány nagy-britanniai tetőzésének időszakában pedig naponta több ezer koronavírus-beteg került kórházba.



Hozzátette: a koronavírus-járvány csúcspontján a brit kórházak kritikus ellátást nyújtó osztályain az ágyak több mint 50 százalékában koronavírus-betegeket kezeltek, pénteken azonban ez az arány már nem haladta meg a 20 százalékot.



Az angliai tisztifőorvos-helyettes kiemelte, hogy a Covid-19 betegséggel kórházban ápolt betegek abszolút számának változását jelző grafikon is immár Nagy-Britannia minden országrészében "a megfelelő irányba tart".



A szombaton ismertetett adatok szerint jelenleg országosan 10 484 koronavírus-beteget kezelnek a brit kórházakban, csaknem másfél ezerrel kevesebbet, mint egy héttel ezelőtt.