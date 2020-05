Koronavírus-járvány

Franciaországban folytatódott a napi halálesetek és a kórházi ápoltak számának csökkenése

Franciaországban az elmúlt 24 órában 96-tal 27 625-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 104 után, s egyre kevesebb fertőzött szorul kórházi ellátására - közölte a francia egészségügyi minisztérium szombat este.



A kórházban ápolt betegek száma az elmúlt 24 órában 429-cel 19 431-re csökkent. Közülük 2132-en vannak lélegeztetőgépen, 71-gyel kevesebben, mint péntek este, de szombaton még mindig 350 új beteget vettek fel a kórházakba, s az elmúlt 24 órában 46 új beteg került lélegeztetőgépre.



A házhoz hívható SOS Médecins orvosi szolgálat tevékenységének mintegy 5 százalékát adják jelenleg a Covid-19 fertőzésgyanús esetek, míg a kórházak sürgősségi osztályai munkájának már csak alig két százalékát teszik ki a koronavírussal kapcsolatos esetek.



A járvány kezdete óta 98 449 fertőzött került kórházba, közülük 17 500-an voltak intenzív osztályon, 61 066-an távoztak gyógyultan.



Az általános karantén feloldása utáni első hétvégén számos tengerpart megnyitott, de csak aktív tevékenység végzésére - sétálni, fürdőzni, sportolni és horgászni is lehet a társadalmi távolságtartás szabályainak betartása mellett -, a napozás vagy piknikezés viszont továbbra sem engedélyezett. A tengerpartokat azonban egyelőre csak a helyiek látogathatják, miután június 2-ig a franciák csak a lakóhelyük száz kilométeres körzetében mozoghatnak.



A nagyvárosokban eközben a kormánypolitika ellen csaknem másfél éve szombatonként tüntető sárgamellényesek egy-egy csoportja a közösségi oldalakon be nem jelentett megmozdulásokra hívta az embereket. A strasbourgi prefektúra tájékoztatása szerint az elzászi városban mintegy harmincan gyűltek össze, de miután a járványhelyzet miatt a gyülekezés csak tíz főig engedélyezett, a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki a tüntetőkre és egy embert előállítottak. Hasonló kisebb jelenetek történtek más francia nagyvárosokban is.