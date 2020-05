Koronavírus-járvány

A két hónappal ezelőtti szintre csökkent Spanyolországban a halálozás

A spanyol egészségügyi minisztérium szombati jelentése szerint 102-en hunytak el az új koronavírus okozta fertőzés következtében az elmúlt 24 órában. Ezzel a halálozás két hónappal ezelőtti szintre csökkent a dél-európai országban, ahol tovább enyhítenek a járványügyi korlátozásokon, miközben a kormány június végéig fenntartaná a szükségállapotot.



A szaktárca napi összesítése szerint a SARS-CoV-2 nevű vírus eddig 27 563 emberéletet követelt, de több mint 146 ezren már felépültek a fertőzésből.



A legmegbízhatóbbnak tartott PCR-teszttel 230 698 embernél szűrték ki a fertőzést, 539 esetben az elmúlt egy nap során. Ellenanyag-vizsgálattal további 45 807 alkalommal azonosítottak már lezajlott fertőzést.



"El kell fogadnunk, hogy amíg nincs védőoltás, együtt kell élnünk a vírussal" - fogalmazott szombati sajtótájékoztatóján a spanyol kormányfő.



Pedro Sánchez bejelentette: a kormány a jövő héten ismét, immár ötödször kezdeményezi a törvényhozásnál a május 24-ig érvényben lévő szükségállapot meghosszabbítását. A szükségállapot felhatalmazást ad a kormánynak rendkívüli intézkedések bevezetésére a járványügyi védekezésben, ilyen például az állampolgárok szabad mozgásának korlátozása.



Mint mondta, utoljára kérvényezik a hosszabbítást, de ezúttal nem 15 napra, hanem "körülbelül egy hónapra", amíg tart a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása.



A kormányfő hangsúlyozta: jövő hétfőtől az ország újabb területei lépnek át a védekezés enyhítésének nulladik fázisából az egyes fázisba, amely további lazításokat tesz lehetővé.



Így például már Andalúzia teljes területén engedélyezik az éttermek teraszainak részleges megnyitását, könyvtárak, múzeumok, templomok működését korlátozott létszám mellett.

A járvány által legkevésbé érintett Kanári-szigetek három szigete, La Gomera, El Hierro, La Graciosa, továbbá a Baleár-szigeteken Formentera az enyhítések második fázisát kezdheti meg. Az éttermek már zárt térben is fogadhatnak vendégeket a befogadóképesség egyharmadáig, a templomok látogathatóságát 50 százalékra növelhetik ebben a periódusban. Kinyithatnak továbbá az oktatási intézmények, hogy előkészítsék az érettségi vizsgákat, és fogadják azokat a gyerekeket, akiknek elhelyezését dolgozó szüleik nem tudják megoldani.



Az ország területének 30 százaléka azonban továbbra is a nulladik szakaszban marad, amely mintegy 14 millió embert érint. Ide tartoznak a járvány által leginkább sújtott madridi autonóm tartományban élők, valamint Barcelona és térsége, illetve Kasztília és León bizonyos részeinek lakosai.



Kisebb könnyítéseket itt is engedélyeztek, például a 400 négyzetméternél kisebb üzletekben már nem kell előre időpontot foglalni a vásárlóknak.



A madridi autonóm kormány tiltakozott a döntés ellen, mert szerinte az egészségügyi tárca "hetente változtatja" a követelményeket, amelyeknek meg kell felelni. A régió 18 ezer munkahelyet veszít minden héten - vélte Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök.



A központi kormány tervei szerint a korlátozásokat négy fázisban, június végére oldják majd fel országosan.