Koronavírus-járvány

WHO: télen lesz a járvány második hulláma, és minimum olyan súlyos lesz, mint az első

Európának fel kell készülnie a koronavírus-járvány újabb hullámára, amely télen érkezik, és legalább olyan súlyos lesz, mint az első - figyelmeztetést adott ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



A WHO regionális igazgatója a brit The Telegraph-nak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy ez nem az ujjongás, hanem a felkészülés időszaka Európában. Szerintük az év végi helyzetet súlyosbítja majd, hogy a koronavírus-járvány újabb hulláma az influenzajárvánnyal egy időben jelentkezhet - írta az Euronews.



Az Egyesült Királyság csak pár napja kezdte oldani a szigorú karantént, de a lakosság aggódik, nem volt-e túl korai a döntés. A kormányfő, aki maga is megjárta az intenzív osztályt, és most az intézkedések kezdeti halogatása miatt kénytelen védekezni a parlamentben, azt hangsúlyozza, hogy nagyon figyelnek a járványstatisztikára, és ha kell, újból szigorítják a szabályokat.



Az egészségügyi miniszter, Matt Hancock szerint időszerű a nyitás. A tisztifőorvos helyettesével együtt tartott sajtótájékoztatóján azt magyarázta, hogy a számok biztatóak. Mint azt előtte dr. Harries is elmondta, a járvány legfontosabb mutatója az ő számításaik szerint 0,7 és 1 között mozog, vagyis nem emelkedik 1 fölé.



Spanyolországban, ahol egy hónapja még tombolt a járvány, a kormány úgy döntött, hogy nagyon óvatosan nyit. Az autonóm közösségeknek ugyanakkor van némi mozgásterük, hogy Madriddal egyeztetve bizonyos lépéseket hamarabb megtegyenek. És ezzel élnek is, mert az emberek egyre türelmetlenebbek. A fővárosban, ahogyan Barcelonában is, egyelőre keveset lazítottak a korlátozásokon, úgyhogy a madridiak dühös tüntetéssel követeltek nagyobb szabadságot a hétvégén. Barcelonában még nyugalom van.



A Guardian a Fox News értesülései alapján, amelyek egy kiszivárgott levelen alapszanak, arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat részlegesen visszaállíthatja az Egészségügyi Világszervezet finanszírozását. Az Egészségügyi Világszervezet valóban "falazott" Kínának a járvánnyal kapcsolatban.