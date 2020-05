Koronavírus-járvány

Koronavírus - megvan a gyógymód, állítja a kaliforniai Sorrento Therapeutics

Megvan a COVID-19 és az új típusú SARS-CoV-2 gyógymódja - állítja a kaliforniai biotech cég. A Sorrento Therapeutics ugyanis bejelentette: az általa felfedezett ellenanyag 100%-osan blokkolja a koronavírust - írta számos lap.



A San Diego-i cég szakemberei szerint az STI-1499 ellenanyag 100%-ban megállította a koronavírus emberi sejtek fertőzését laboratóriumi keretek között.



A társaság megoldását sürgősségi eljárás keretében vizsgálja az amerikai gyógyszerfelügyelet, az FDA.



Azt mondták, ha ez az ellenanyag ott van valakinek a szervezetében, annak nincs több félnivalója a vírussal kapcsolatban.



Arra figyelmeztetnek azonban más kutatók, hogy túl sok a HA ebben a képletben. Embereken nem tesztelték és nem ismertek a mellékhatások sem. És pont azzal, hogy párhuzamosan Trump enyhítéseinek bevezetésével jelentették be, annyira lazulni fog a távolságtartás és az eddig megszokott fegyelem, hogy olyan durva második hullám is kialakulhat a járványból, amely pusztítóbb lehet az eddiginél is.