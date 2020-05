Koronavírus-járvány

Donald Trump "pillanatnyilag" nem akar beszélni Hszi Csin-pinggel

Donald Trump amerikai elnök a Fox televízió üzleti csatornájának csütörtökön adott interjújában kijelentette, hogy "pillanatnyilag nem akar beszélni" Hszi Csin-ping kínai államfővel.



Leszögezte: bár "nagyon jó" a viszonya a kínai elnökkel, de a járványhelyzet kínai kezelése miatt egyelőre nem akar beszélni vele.



Trump korábban is többször hangoztatta, hogy Peking elhallgatta a koronavírus terjedését, nem tájékoztatott időben a járványról, s ezért nem sikerült gátat vetni a világjárvány kialakulásának. Ezúttal is kifejtette: "nagyon elkeseríti", hogy Peking nem állította le a vírus terjedését. "Butaságból, hozzá nem értésből vagy szándékosan" - vélekedett.



Az interjút készítő újságírónő többször felvetette egy Kína elleni megtorló lépés lehetőségét, amire Trump azzal reagált, hogy "sokféle válasz" lehetséges. "Még az is megtörténhet, hogy megszakítjuk a kapcsolatainkat" - fogalmazott. Majd hozzáfűzte: "ha ez így is lenne, mi történne? A kapcsolatok teljes megszakításával megtakarítanánk 500 milliárd dollárt."



Megismételte, hogy az amerikai kormányzat az idén már nem kívánja folytatni a kereskedelmi tárgyalásokat Pekinggel, annak ellenére, hogy korábban megállapodtak ebben.



Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy Kína számítógépes támadások révén kísérleteket tesz a koronavírussal kapcsolatos amerikai kutatások adatainak, eredményeinek megszerzésére. Az amerikai belbiztonsági minisztérium és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ennek veszélyére már szerdán közös közleményben hívta fel a figyelmet, leszögezve, hogy az amerikai hatóságok a kínai kormányzathoz köthető "kiberszereplőket és nem hagyományos adathalászokat" figyeltek meg, amint adatokat próbáltak törvénytelenül megszerezni oltóanyagokkal, gyógymódokkal és vírustesztekkel kapcsolatban.