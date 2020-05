Koronavírus

A világban csökkent a fertőzés terjedésének üteme, áthelyeződtek a gócpontok

Világszerte 4 347 018-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 297 197, a gyógyultaké pedig 1 548 547 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint csütörtök reggel.



Egy nappal korábban 4 261 955-en volt a megfertőződtek száma, a halálos áldozatoké 291 942, a gyógyultaké pedig 1 493 414 volt.



A fertőzés továbbra is 187 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 390 406 az igazolt fertőzöttek, 84 119 a halálos áldozatok és 243 430 a gyógyultak száma.



Oroszországban felgyorsult a járvány terjedése, 242 271 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 2212, a gyógyultaké pedig 48 003.



Az Egyesült Királyságban 230 985 a fertőzöttek száma, 33 264-en haltak bele a betegségbe, és 1032-en gyógyultak ki belőle.



Spanyolországban 228 691 fertőzöttről, 27 104 halálos áldozatról és 140 823 gyógyultról tudni.



Olaszországban 222 104 a koronavírus fertőzöttjeinek, 31 106 a halálos áldozatainak száma, és 112 541-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Brazíliában 190 137 a megfertőződöttek száma, 13 240 a halálos áldozatoké és 78 424 a gyógyultaké.



Franciaországban 178 184 fertőzöttről, 27 077 halálos áldozatról és 58 786 gyógyultról tudni.



Brazíliában 178 214 a megfertőződöttek száma, 12 461 a halálos áldozatoké és 72 597 a gyógyultaké.



Németországban 174 098 a fertőzöttek száma, 7861 a halottaké és 148 700 a gyógyultaké.



Törökországban 143 114 fertőzést jegyeztek fel, 3952 a halálos áldozatok száma és 101 715 a gyógyultaké.



Iránban 112 725 fertőzöttről, 6783 halálesetről és 89 428 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 024 esetet tartottak nyilván csütörtök reggel. A halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 79 246.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.