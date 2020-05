Koronavírus

Franciaország a július 14-i nemzeti ünnepen az egészségügyi dolgozók előtt tiszteleg

"Emmanuel Macron államfő azt szeretné, ha a nemzeti ünnep egy újabb alkalom lenne arra, hogy a nemzet kifejezze az elismerését és tiszteletét mindazok előtt, akik elkötelezték magukat a Covid-19 elleni küzdelemben." 2020.05.13 15:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaország a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének július 14-i megemlékezésén a koronavírus-járvány elleni küzdelemben kiemelt szerepet vállalt egészségügyi dolgozók előtt fog tisztelegni - közölte szerdán a francia kormányszóvivő.



"Emmanuel Macron államfő azt szeretné, ha a nemzeti ünnep egy újabb alkalom lenne arra, hogy a nemzet kifejezze az elismerését és tiszteletét mindazok előtt, akik elkötelezték magukat a Covid-19 elleni küzdelemben" - mondta a kormányülés után Sibeth Ndiaye. Jelezte azt is, hogy közülük nagy számban lesznek azok, akik a legmagasabb francia állami elismerésben, a Becsületrendben részesülnek.



A minden kórházi dolgozónak járó jutalmat, amelyet a kormány március végén jelentett be, a májusi és a júniusi fizetésükkel kapják meg az érintettek. Az összeg legalább 500 euró, a Covid-osztályokon dolgozók viszont 1500 eurót kapnak. Hasonló pluszjuttatásban részesülnek az idősotthonokban és egyéb szociális intézményben dolgozók - mondta a kormányszóvivő.



Muriel Pénicaud munkaügyi miniszter már kedden pozitívan fogadta a kormánypárti képviselők javaslatát, amely alapján a munkavállalók felajánlhatnák a szabadságuk egy részét a járvány alatt leterhelt és kifáradt egészségügyi dolgozóknak. A tárcához a kormánytöbbség mintegy száz képviselője írt levelet annak érdekében, "hogy tegye lehetővé azon munkavállalóknak, akiknek kedvük van és megtehetik - legyen szó a közszféráról vagy a magánszektorról -, hogy a fizetett szabadságuk egy részét adományként felajánlják". A szabadnapokat üdülési csekk formájában kaphatnák meg az egészségügyben dolgozók.



A párizsi kórházakban eddig 4500 egészségügyi dolgozó fertőződött meg és négyen vesztették életüket a járványban - mondta szerdán Martin Hirsch, a párizsi 39 közkórház központi igazgatóságának vezetője szenátusi meghallgatásán. Hozzátette, hogy az egészségügyi dolgozók vérvizsgálattal végzett szűrése után - amely hétfőn kezdődött országszerte - várhatóan emelkedni fog ez a szám.



A munkaügyi miniszter szerdán a France2 köztelevízióban megerősítette, hogy az általános karantén hétfői feloldása után is átvállalja az állam május végéig a kényszerszabadságon lévő munkavállalók fizetésének fedezését a munkahelyek megtartása érdekében. Tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben 300 ezer új ember került be a rendszerbe, így a közszférában dolgozókon kívül jelenleg 12,8 millió magánszektorban alkalmazottnak is részben az állam állja a bérét.



A rendkívüli segély a munkavállalóknak a fizetésük bruttó 70, nettó 84 százalékát szavatolja. A segély összegét teljes egészében átvállalja az állam a minimálbér 4,5-szereséig, az ezen felüli részt a munkáltatók kifizetik a munkavállalóknak. Franciaországban a 35 órás munkahétnek megfelelő havi minimálbér bruttó 1539 euró (560 ezer forint).