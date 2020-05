Koronavírus-járvány

Oroszország felfüggesztette az Aventa-M lélegeztetőberendezés használatát a kórháztüzek után

Felfüggesztette az Aventa-M típusú lélegeztetőberendezés forgalmazását szerdán az orosz egészségvédelmi felügylet (Roszzdravnadzor), miután feltevések szerint ennek a készüléknek a meghibásodása miatt keletkezett tűz két oroszországi kórházban.



Szentpéterváron kedden öt, Moszkvában szombaton egy páciens vesztette életét az intenzív osztályon keletkezett tűz következtében. Az ügyben a bűnüldöző szervek mellett a Roszzdravnadzor is vizsgálatot indított.



Az egybehangzó sajtójelentések szerint mindkét helyen kigyulladt Aventa-M készüléket Rosztyeh orosz hadiipari holdinghoz tartozó Ragyioleketronnije Tyehnologii (KRET) konszernen belül az Uralszkij Priborosztroityelnij Zavod gyártja. A KRET az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium egyetlen belföldi lélegeztetőgép-beszállítója, amelytől 5700 ilyen készüléket rendeltek meg.



A tragikus szentpétervári kórházi eset miatt az amerikai szövetségi katasztrófa-elhárítás (FEMA) közölte, csak a vizsgálat lezárása után dönt majd az orosz Aventa-M lélegeztető készülékek üzembe helyezéséről. A berendezések a Moszkva által áprilisban elküldött egészségügyi szállítmány részeként érkeztek az Egyesült Államokba.



Az amerikai kórházakban még nem használtak orosz készülékeket a TASZSZ beszámolója szerint, New York és New Jersey állam visszaszolgáltatta őket a FEMA-nak. Ezekben az államokban a berendezések - a BuzzFeed hírportál szerint 45 darab - a tartalék részét képezték, de a járvány terjedésének ütemét sikerült visszafogni, ezért felhasználásukra végül nem volt szükség.



Oroszországban egyébként egy nap alatt 10 028-cal 242 271-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Ez 4,3 százalékos napi növekményt jelent az előző napi 4,9 százalékhoz képest. Az új esetek 44 százaléka tünetmentes.



A halálozások száma 96-tal 2 212-re, a gyógyulásoké pedig 4 491-re emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta csaknem 6 millió tesztet végeztek el.