Spanyolország legidősebb embere, egy 113 éves nő túlélte a fertőzést

Spanyolország legidősebb embere, a 113 éves María Branyas túlélte a koronavírus-fertőzést, miután gyerekként legyőzte a spanyolnáthát is - közölte a La Vanguardia című országos katalán napilap kedden.



Az idősek otthonában élő asszonynál áprilisban enyhe tünetekkel jelentkezett a fertőzés, amelyet aztán az elvégzett vizsgálat is megerősített. Az elmúlt heteket karanténban töltötte a szobájában, nem kellett kórházba szállítani. Legutóbbi teszteredményei már negatívak voltak.



A katalán Olot városában található intézmény lakói közül tizenheten veszítették életüket a járvány következtében.



María Branyas 1907-ben született San Franciscóban, Spanyolországból kivándorolt szülők gyermekeként. Édesapja újságíró volt. A család 1915-ben költözött vissza Katalóniába. A nő 1931-ben ment férjhez, három gyereke közül ketten élnek még, a 86 esztendős María Teresa és a 76 éves Rosa. Tizenegy unokája és tizenhárom dédunokája van. Családjával utoljára március 4-én találkozott, amikor együtt ünnepelték 113. születésnapját.



Az elmúlt években többször is faggatták a hosszú élet titkáról, amelyre a nő általában az válaszolja, hogy nem tett semmi rendkívülit ennek érdekében és szerinte "ez csak jó egészség kérdése". Fiatalabbik lánya szerint sosem dohányzott, a hosszú sétákat leszámítva nem is sportolt és egyetlen csontja sem tört el. Gyengülő látását és hallását leszámítva semmilyen komoly betegségben sem szenved.



Egyes szakértők szerint María Branyas valószínűleg a koronavírus-járvány eddigi legidősebb túlélője a világon.