Koronavírus-járvány

Belgiumban első alkalommal volt ötven alatt a napi kórházi felvételek száma

Belgiumban a koronavírus-járvány felpörgése óta első alkalommal volt ötven alatt a fertőzéssel újonnan kórházba kerültek napi száma - írta a helyi sajtó kedden.



A Le Soir című belga újság szerint a "járványmutatók jó irányba haladnak", mivel nemcsak a kórházi felvételek, hanem a kórban elhunytak számának növekedése is folyamatosan lassul. Az elmúlt 24 órában 54 halálesetet jelentettek a járvánnyal összefüggésben, míg két héttel ezelőtt ez a szám meghaladta a 170-et, egy hónapja pedig a 300-at.



Az elvégzett tesztek száma folyamatosan növekszik az országban. A járvány kezdete óta több mint félmillió embert teszteltek le, 11 ezret hétfő óta.



Az azonosított fertőzöttek száma 330-mal 58 556-ra nőtt.



Hollandiában a helyi sajtó arról számolt be, hogy az intenzív kezelésben részesülők létszáma 463-ról 35 fővel csökkent, ez 7 százalékos visszaesést jelent.



"Hosszú idő után elérkezett az a pillanat, hogy az intenzív osztályokon több az olyan betegünk, akiket nem a járvánnyal összefüggésben kezelünk" - nyilatkozott a sajtónak Ernst Kuipers, a holland ápolók szövetségének elnöke.



A holland közegészségügyi hatóságok keddi adatai szerint 54-en hunytak el egy nap alatt, így az eddigi halálesetek száma átlépte az 5500-at. A vírus terjedése is lelassult, 196 új fertőződést regisztráltak keddre virradóra.



Az azonosított fertőzöttek száma közel 43 ezer a 17,5 milliós lélekszámú országban, ahol eddig 270 ezer vírustesztet hajtottak végre.



Luxemburgban hétfő óta ketten hunytak el a kórban, és hat új fertőzöttet azonosítottak, valamint további 66 személy kórházi kezelését kezdték meg a járvánnyal összefüggésben.



A félmillió lakosú nagyhercegségben több mint 56 ezer tesztet végeztek el eddig.