Törökországban némileg több új esetet regisztráltak, a fertőzöttek száma átlépte a 140 ezret

Az újonnan igazolt fertőzöttek napi száma az április 11-ei 5138-as érték óta mérséklődik, hétfőre pedig egészen az ezres szint közelébe süllyedt.

Törökországban kedden az előző napi 1114-gyel szemben 1704 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust, és ezzel a fertőzöttek száma 141 475-re nőtt - derült ki a Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott táblázatból.



Az újonnan igazolt fertőzöttek napi száma az április 11-ei 5138-as érték óta mérséklődik, hétfőre pedig egészen az ezres szint közelébe süllyedt.



Recep Tayyip Erdogan török elnök múlt hétfőn ismertette a járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésére vonatkozó terv első ütemét. Ennek keretében már múlt keddtől megnyitottak a személyforgalom előtt április 4. óta lezárt 31 tartományból 7-et, majd ezeket az elmúlt hétvégén az immár szokásos kétnapos kijárási tilalom alól is mentesítették. Most hétfőn bizonyos feltételekkel újranyitottak a bevásárlóközpontok, azok egyes üzletei, továbbá a borbélyok, a fodrászatok, illetve a szépségszalonok.



Azt egyelőre nem tudni, hogy az esetszámok keddi emelkedése kapcsolatba hozható-e az intézkedések lazításával.



A keddi adatok szerint az utóbbi 24 órában 53-an vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, így a halálos áldozatok száma 3894-re nőtt. A kis-ázsiai országban az elhalálozások üteme április 19-én érte el az eddigi csúcspontját, akkor 127 ember halt meg az új koronavírus következtében. A mutató hétfőn 55-ön, de vasárnap még "csak" 47-en állt.



Az intenzív gondozásra, valamint a gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma ugyanakkor tovább ereszkedett, az előbbi 1126-ról 1045-re, az utóbbi 578-ról 576-ra. A gyógyultnak minősítettek száma 3109-cel 98 889-re emelkedett, ami már csaknem a fertőzöttek számának 70 százaléka.



A török államfő a kormányzat most hétfői ülésén arról döntött, hogy további 9 lezárt tartományt megnyitnak a személyforgalom előtt, de 15 zárva marad, köztük Isztambul, Ankara és Izmir.



A közösségi élet és a távolsági közlekedés országszerte továbbra is nagymértékben korlátozott.



A 83 milliós Törökországban a hatóságok eddig több mint 1,44 millió vírustesztet végeztek el.