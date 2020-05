Koronavírus-járvány

Lengyelországban lassul a járvány, de a bányavidéki góc miatt rekordmagas a fertőzések száma

2020.05.13 08:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A sziléziai bányavidéken kialakult járványgóc és a térségben emiatt végzett széles körű tesztelés nyomán Lengyelországban kedden 595 új Covid-19-fertőzést regisztráltak, ami rekordmagas eredménynek számít. A többi vajdaságban viszont lassul a járvány terjedése, a kormány ezért további enyhítésekre készül.



Az egészségügyi tárca kedd esti adatai szerint a megelőző 24 óra alatt kimutatott 595 eset közül Sziléziában 288-at jegyeztek. A minisztérium azzal magyarázza a magas sziléziai növekményt, hogy a bányavidéken az utóbbi napokban felbukkant góc miatt intenzív tesztelést végeznek, nemcsak a bányászoknál, hanem családtagjaiknál is.



A tárca szóvivője, Wojciech Andrusiewicz közölte: keddig a bányászcsaládoknál 15 ezer tesztet végeztek el. Jacek Sasin kormányfőhelyettes szerint eddig összesen 799 bányásznál, valamint 650 családtagnál mutatták ki a vírust. A pozitívan tesztelt bányászok döntő része - 97 százaléka - tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel megy át a fertőzésen, csak 26 esetben volt szükség kórházi kezelésre, a többieket karanténba helyezték.



Sasin kedden Katowicében részt vett a regionális válságstáb ülésén. Megerősítette: a járvány miatt eddig öt bányában állították le a szénkitermelést. Úgy értékelte: a sziléziai helyzetet az ott hozott járványügyi intézkedéseknek köszönhetően ellenőrzés alatt tartják. Cáfolta, hogy a kormány fontolgatná a vajdaság vesztegzár alá helyezését.



Az egész sziléziai vajdaságban a járvány lengyelországi kitörése óta 4271 fertőzést regisztráltak, ez országos viszonylatban a legtöbb. Az egész országban eddig több mint félmillió vírusteszt alapján összesen 16 921 esetet mutattak ki. Míg a keddi növekmény 595 volt, hétfőn 330, vasárnap pedig 345 új fertőzésről számoltak be. A betegségbe, illetve ennek szövődményeibe 839-en haltak bele, 6131 fertőzött felgyógyult.



Waldemar Kraska egészségügyi miniszterhelyettes kedden elmondta: leszámítva a bányászfertőzéseket, Lengyelországban "határozottan csökken" az új fertőzések száma. "Ez kedvez annak, hogy tovább lazítsunk a korlátozásokon" - tette hozzá. Piotr Müller kormányszóvivő bejelentette: az új enyhítéseket szerdán ismertetik. Az országban múlt héten egészségügyi intézkedések betartása mellett megnyíltak a bevásárlóközpontok, szállodák, valamint egyes kulturális intézmények, továbbá óvodák és bölcsődék is. A határ menti sávban átkelhetnek a belső schengeni határokon a szomszédos országokba az ott munkát vállalók.