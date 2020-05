Koronavírus-járvány

Több beteg meghalt egy szentpétervári kórház intenzív osztályán keletkezett tűzben

Meghalt öt, lélegeztetőgépen lévő koronavírusos beteg egy szentpétervári kórház intenzív osztályán kedden reggel keletkezett tűzben - jelentették orosz hírügynökségek a helyi hatóságokra hivatkozva.



A tűz az északnyugat-oroszországi nagyváros Szent György nevét viselő körházának ötödik emeletén ütött ki, ahol koronavírussal fertőzött betegeket ápolnak. Mintegy tíz négyzetméteren égett az intenzív osztály egyik kórterme. Az épületből 150 embert evakuáltak.



A rendkívüli helyzetek minisztériumának helyi képviselete szerint a tragédiát egy lélegeztetőgépben keletkezett rövidzárlat okozhatta. Az orosz egészségügyi felügyelet (Roszzdravnadzor) közölte, hogy megkezdte az ilyen berendezések ellenőrzését azokban a kórházakban, ahol hasonló balesetek történtek



Szombaton a moszkvai Szpaszokuckij-kórház intenzív osztályán volt tűz, ahol ugyancsak koronavírusos betegeket ápolnak. Ott egy beteg halt meg.



Az Interfax hírügynökség úgy értesült, itt is egy lélegeztetőgép gyulladt ki, amelyet ugyanúgy a Rosztyeh orosz hadiipari holdinghoz tartozó Ragyioleketronnije Tyehnologii (KRET) konszernnél gyártottak, mint a Szentpéterváron lángra kapott gépet. A KRET az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium egyetlen belföldi lélegeztetőgép-beszállítója, amelytől 5700 ilyen készüléket rendeltek meg.



Szentpéterváron a helyi egészségügyi hatóságok április végén jelentették be, hogy a helyi kórházakban 5483 betegágyat biztosítottak COVID-19-ben szenvedő betegek ápolására, és ehhez átalakították a kórházakat. A Szent György kórház március közepén, az elsők között állt át a koronavírussal fertőzöttek ápolására.



Hétfőre virradóra egy, a Moszkva környéki Krasznogorszkban egy engedély nélkül működő hospice-intézetben történt tűzeset. Az ennek következtében életüket vesztett ápoltak száma keddre 11-re emelkedett. Három embert továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, közülük egy lélegeztetőgépen van. Az áldozatok halálát füstmérgezés okozta, miután egy meghibásodott vízforraló miatt kisebb tűz keletkezett a Második otthon elnevezésű intézmény első emeletén.



A hospice-otthon működtetője, Dmitrij Novikov keddi hírügynökségi jelentések szerint elismerte vétkességét. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) azzal vádolta meg, hogy a biztonsági előírások több ember halálát okozó megszegésével nyújtott szolgáltatást.



Április 8-án egy Harmadik életkor elnevezésű, szintén magán üzemeltetésű, de az előírásoknak nem megfelelően működő moszkvai idősotthonban ütött ki tűz.