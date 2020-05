Erőszak

Rendőri védelmet kért egyik diplomatája számára a prágai orosz nagykövetség.



A diplomáciai képviselet Facebook-oldalán hétfőn este megjelent nyilatkozat szerint az orosz diplomata ellen, akit "hazug módon és megalapozatlanul" bizonyos prágai politikusok meggyilkolásának tervével gyanúsítanak, a cseh sajtóban hajtóvadászat folyik és fenyegetéseknek van kitéve.



A diplomáciai kapcsolatokról 1961-ben aláírt bécsi megállapodás alapján az orosz nagykövetség ezért azzal a kéréssel fordult a cseh külügyminisztériumhoz, hogy "hozzon megfelelő intézkedéseket, amelyek megakadályoznának minden támadást az alkalmazott személye, szabadsága és méltósága ellen" - olvasható a nyilatkozatban.



A cseh közszolgálati hírtelevízió szerint minden bizonnyal arról az orosz diplomatáról van szó, aki a sajtójelentések szerint az orosz titkosszolgálatok ügynöke és március közepén állítólag ricin méreggel felszerelve érkezett Prágába, hogy eltegyen láb alól három prágai politikust. Moszkva tagadja a vádakat, Szergej Lavrov külügyminiszter képtelenségnek minősítette a cseh sajtó állításait.



"A cseh külügyminisztérium egyelőre hivatalosan nem kapta meg az orosz nagykövetség kérését, ezért arra nem is tud reagálni" - jelentette ki Zuzana Stíchová külügyminisztériumi szóvivő a köztelevízióban.



A cseh médiában megjelent értesülések szerint a feltételezett orosz ügynöknek Ondrej Kolár prágai 6. kerületi polgármestert, Zdenek Hríb prágai főpolgármestert és Pavel Novotnyt, Reporyje városrész polgármesterét kellene meggyilkolnia. A három prágai politikus két hete rendőri védelmet kapott.



Kolár "bűne", hogy elrendelte Ivan Konyev szovjet marsall szobrának eltávolítását egy prágai térről. Hríb arról döntött, hogy a 2015-ben meggyilkolt orosz ellenzéki politikusról, Borisz Nyemcovról nevezzék el azt a teret, ahol a prágai orosz nagykövetség áll, míg Novotnyt azért bírálja Moszkva, mert Reporyje központjában emlékművet állíttatott a 2. világháború idején a nácikkal együttműködő Orosz Felszabadító Hadsereg (ROA) katonáinak, akik a háború végén segítséget nyújtottak a prágai felkelőknek.



Mindhárom eset súlyosan tovább rontotta az amúgy is feszült cseh-orosz viszonyt.



Tomás Petrícek cseh külügyminiszter a múlt héten a parlamenti alsóházban kijelentette, hogy Csehország szeretné tárgyalások útján rendezni a jelenlegi vitáit Oroszországgal. Hasonló igényt fogalmazott meg korábban Moszkvában az orosz külügyi tárca is.