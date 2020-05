Koronavírus

Oroszország a harmadik a világon az igazolt fertőzések számában

Oroszország a koronavírus-fertőzöttek számát tekintve hétfő reggelre a harmadik helyre lépett a világon azzal, hogy a hivatalos adatok szerint egy nap alatt 11 656-tal 221 344-re nőtt az igazolt fertőzések száma.



Ez 5,6 százalékos napi növekményt jelent, az újonnan kimutatott esetek 46,5 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma 6 067-tel 179 534-re, a halálozásoké 94-gyel 2009-re, a gyógyulásoké pedig 5495-tel 39 801-re emelkedett.



Oroszországban eddig több mint 5,6 millió tesztet végeztek el.



Moszkvában a kimutatott fertőzések száma 6169-cel 115 909-re, a halottaké 56-tal 1124-re, a gyógyultaké pedig 4032-vel 17 822-re nőtt.



Melita Vujnovic, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) moszkvai képviselője a Bloomberg amerikai hírügynökségnek nyilatkozva vasárnap kifejezte reményét, hogy a járvány terjedése stabilizálódott Oroszországban, és elérte a platót. Ésszerűnek nevezte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester azon intézkedését, amely május végéig meghosszabbította a kötelező házi karantént mindazon fővárosiak számára, akiknek nem engedélyezték külön a munkaügyben való utazást, az orvoshoz járást, vagy a hivatalos ügyintézést.



Hasonlóképp döntött egyebek között Moszkva megye és Szentpétervár vezetése is. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kreml közlése szerint hétfőn a kormányzat és a régiók vezetőivel tanácskozik majd az általa elrendelt országos kényszerszabadság meghosszabbításáról.



A The Moscow Times angol nyelvű hírportál a nem véglegesített fővárosi anyakönyvi adatokra hivatkozva azt közölte, hogy Moszkvában 2020 áprilisában a halálozások száma 20 százalékkal haladta meg az elmúlt évtized átlagát. Az idei nem hivatalos adat 11 846 volt az elmúlt tíz év 9 866-os átlagértékéhez képest.