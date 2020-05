Koronavírus-járvány

Törökországban a fertőzöttek kétharmada már meggyógyult

Törökországban vasárnap az új koronavírus-járvány gyógyultnak minősített eseteinek a száma meghaladta az igazolt fertőzöttek kétharmadát - derült ki a Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott táblázatból.



Az elmúlt napban 1542 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót, így a regisztrált fertőzöttek száma 138 657-re emelkedett, míg a gyógyultak száma 3211-gyel 92 691-re nőtt. A vírus terjedésének volumene április 11. óta csökken, aznap 5138 embernél állították fel a diagnózist.



A közölt adatok szerint az utóbbi 24 órában 47-en vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, és ezzel a járvány áldozatainak száma 3786-ra emelkedett. A kis-ázsiai országban az elhalálozások üteme az április 19-ei 127-es érték óta mérséklődik.



Az intenzív ápolásra, valamint a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma ugyancsak ereszkedett vasárnap, az előbbi 1168-ról 1154-re, az utóbbi 628-ról 598-ra.



A török egészségügyi miniszter szerdán jelentette be, hogy átléptek a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a "kontrollált társadalmi élet" nevet viseli. A korlátozások enyhítése értelmében a 65 évnél idősebbek, továbbá a 20 évnél fiatalabbak, akikre állandó jellegű kijárási tilalom vonatkozott, hetente néhány órára kimozdulhatnak otthonaikból. Több mint másfél hónap bezártságot követően, most vasárnap 11 és 15 óra között az öregebb korosztály tehetett sétát lakhelye közelében. Az intézkedések keretében egyúttal hétfőtől újranyitnak a borbélyok, a fodrászatok, a szépségszalonok, illetve a bevásárlóközpontok és ezek bizonyos üzletei.



Továbbra is le van zárva azonban a személyforgalom előtt 31 tartományból 24 - köztük Isztambul és Ankara, miközben elérhetővé vált egyebek mellett a külföldi turisták körében is népszerű Antalya, Mugla és Aydin.



A szóban forgó 24 tartományban legalább május végéig a hétvégi kijárási tilalmak is érvényben maradnak.



Mehmet Nuri Ersoy török kulturális és turisztikai miniszter vasárnap a Hürriyet török kormánypárti napilapnak azt nyilatkozta, hogy az egészségügyi tárca június elején Antalyától kezdve az összes nemzetközi repülőtéren és a szárazföldi határátkelőhelyeken tesztelni fogja az érkezőket az útlevél-ellenőrzés előtt. Ersoy elmondta: a tesztek elvégzése két-három percet vesz igénybe, az eredmény pedig 5-6 órán belül megvan. A tárcavezető rámutatott: miután a turista törökországi tartózkodási helye rendelkezésre áll, a hatóságok "szükséges esetben azonnal be tudnak avatkozni".