Koronavírus-járvány

Spanyolországban a hét minden napján több mint kétezerrel nőtt a gyógyultak száma

Spanyolországban a hét minden napján több mint kétezerrel nőtt azok száma, akik meggyógyultak az új koronavírus okozta fertőzésből - tájékoztatott a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap.



A tartományokból érkező adatok összesítése szerint az elmúlt 24 órában 2214 pácienst nyilvánítottak ismét egészségesnek, velük együtt már több mint 136 ezren győzték le a kórt.



A halálozás második napja ismét kétszáz alatt van: vasárnapra 143-an vesztették életüket a fertőzés következtében, amely eddig 26 621 ember halálát okozta.



A SARS-CoV-2 nevű vírust 621 vizsgált személynél mutatták ki az elmúlt egy napban, a szaktárca csak a legmegbízhatóbbnak tartott PCR-teszttel azonosított fertőzéseket tekinti új eseteknek. Ez az eljárás január vége óta 224 390 esetben hozott pozitív eredményt, ellenanyag-vizsgálattal további 40 273 fertőzést igazoltak.



Az Egyesült Államok után Spanyolországban regisztrálták a legtöbb koronavírusos esetet a világon.



A dél-európai országban kilenc héttel ezelőtt vezették be a szigorú korlátozásokkal járó szükségállapotot, bezártak az iskolák, néhány kivétellel az üzletek többsége, és az utcák is elnéptelenedtek.



A spanyol kormány két hete kezdett apránként enyhíteni az óvintézkedéseken, először a gyereknek engedélyezve szabadtéri sétákat, majd a múlt héttől az egész lakosság számára, korosztályonként külön idősávban.



Hétfőtől előzetes bejelentkezéssel már a szépségszalonok és a kisebb üzletek is fogadhatnak ügyfeleket, valamint az éttermek is kinyithatnak, hogy elvitelre készítsenek ételt.



Jövő hétfőtől az ország legnagyobb közigazgatási egységének számító 17 autonóm közösségből 11, valamint a két észak-afrikai exklávé tovább enyhíthet a járványügyi korlátozásokon, és a védekezés következő szintjére, egyes fázisba léphet.



Ezeken a területeken korlátozott létszámmal, de kinyithatnak egyebek mellett a vendéglátóhelyek teraszai, a kulturális intézmények és vallási helyszínek. A családok, barátok ismét meglátogathatják egymást otthonukban, és az egy autóban utazók számát sem szűkítik.



Újra fogadhatnak szállóvendégeket a hotelek, habár közös használatú helyiségeiket zárva kell tartaniuk. A lehetőséggel a szállodák többsége nem fog élni - nyilatkozta a spanyol szállodák és turisztikai szálláshelyek szövetségének (Cehat) főtitkára az EFE spanyol hírügynökségnek.

Ramón Estalella szerint ha nincs vendég, nem éri meg kinyitni, és amíg az utazási, illetve határkorlátozások érvényben vannak, addig nem lesznek turisták sem bel-, sem külföldről.



A dél-európai országnak több mint nyolcezer kilométeres tengeri partszakasza van, több mint 3500 ezer stranddal. Az érintett önkormányzatok már dolgoznak azokon a biztonsági megoldásokon, amelyek lehetővé tehetik a mielőbbi nyitást. A valenciai Cullerában például az úszómesterekre bíznák az előírt két méteres távolság betartásának ellenőrzését a strandolók között, ugyanerre a célra az andalúziai Fuengirolában érzékelőket szerelnének fel. A mallorcai Alcudiában létszámkorlátozást vezetnének be, a katalán Lloret de Marban ezt megtoldanák még korcsoportonkénti idősávokkal is.



Spanyolország a múlt évben több mint 83 millió turistát fogadott, számuk az évek óta tartó töretlen növekedés után idén márciusban, a koronavírus-járvány kezdetén több mint 64 százalékkal csökkent.