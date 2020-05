Koronavírus-járvány

Valamelyest enyhült a brit kormány otthonmaradási előírása

Valamelyest enyhült vasárnap a brit kormány által a koronavírus-járvány megfékezése végett hét hete meghonosított előírás, amely eddig a legszükségesebb esetek kivételével otthonmaradásra kötelezte a lakosságot.



Boris Johnson miniszterelnök vasárnap délután a Twitteren új felhívást tett közzé, amelynek megfogalmazása szerint mindenki tartózkodjon otthon, "amennyire ez csak lehetséges", és "ha tud", dolgozzon otthonról.



Johnson Twitter-bejegyzése továbbra is tartalmazza az útmutatást arra, hogy az emberek otthonaikon kívül tartsanak két méter távolságot egymástól, de ez kiegészült azzal a kitétellel, hogy "ahol ez lehetséges".



A felhívásban olvasható az is, hogy mindenki korlátozza a kapcsolattartást másokkal.



A kormányfő a Twitter-bejegyzésben felhívja a figyelmet arra is, hogy változatlanul szükséges a gyakori kézmosás.



Nagy-Britanniában március 23. óta csak a legszükségesebb esetekben - alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése, illetve szükség esetén orvosi ellátás céljából - lehetett kilépni az utcára, emellett napi egy szabadtéri testedzés volt engedélyezett.



Kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember nem tartózkodhatott együtt közterületen, akkor sem, ha családtagokról van szó.



Munkába csak azok utazhattak, akik az egészségügyben vagy más, kiemelt fontosságúként meghatározott területen dolgoznak, és munkájuk otthonról nem elvégezhető.



Mindez Boris Johnson vasárnap megjelent új Twitter-felhívásában nem szerepel. A kormányfő ugyanakkor éberségre inti a lakosságot, hangsúlyozva, hogy ez is elősegítheti a koronavírus ellenőrzés alá vonását.



Johnson vasárnap este televíziós beszédben ismerteti az országgal a Covid-19 járvány elleni védekezés következő szakaszának menetrendjét.



Az előzetesen ismertté vált részletek szerint a brit kormány ötfokozatú járványriasztási rendszer bevezetését tervezi. Ennek első, zöld fokozata azt jelzi, hogy nincs járványveszély; a skála ötödik, legmagasabb riasztási szintje a vörös.



Boris Johnson az előzetes ismertetés szerint valószínűleg azt fogja bejelenteni, hogy Nagy-Britanniában jelenleg a negyedik koronavírus-készültségi szint van érvényben, de az ország már úton van a hármas fokozat felé.