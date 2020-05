Koronavírus

Már visszatért a járvány előtti szintre a kínai légszennyezettség

A nitrogén-dioxid atmoszférikus koncentrációja januárban és februárban jelentősen csökkent az ország felett, de a leállás feloldásával újra nőni kezdett - írja az Időkép.



Miután április 8-án elkezdték újranyitni az ország életét Wuhanban, Pekingben, Sanghajban, Hongkongban és máshol is, a műholdfelvételek tanúsága szerint azonnal emelkedni kezdett a nitrogén-dioxid koncentráció. Az adatokat először a 30 ország környezetvédelmi szervezeteinek hálózataként működő Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) tette közzé.



A Sentinel-5P műholdon lévő troposzférikus monitorozó berendezés (Tropomi) nemcsak a nitrogén-dioxid, hanem számos szennyező gáz (ózon, kén-dioxid, formaldehid) koncentrációját is képes mérni a légkörben. A most közzétett adatok a járvány teljes (ismert) időtartamát lefedik, tavaly decembertől április végéig. Belőlük kiolvasható, hogy a január 23-án elrendelt leállás után hirtelen javulni kezdett Kína számos városának levegőminősége, ami aztán április 8. után megfordult, és újra növekedni kezdett a légszennyezettség.