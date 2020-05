Koronavírus

Nő a fertőzöttek száma, mégis jelentősen enyhítenek a korlátozásokon Pakisztánban

Noha a 24 órán belüli eddigi legmagasabb növekedést jelentették a koronavírus-fertőzöttek számát tekintve csütörtökön Pakisztánban, az ország miniszterelnöke a televízióban azt mondta, a hét végétől feloldják a járvány lassítása érdekében hozott korlátozások nagy részét.



Imran Hán a döntést azzal indokolta, hogy több millió ember nem bírja tovább anyagilag a karantént. Leszögezte, tisztában van azzal, hogy a fertőzések száma továbbra is növekvő tendenciát mutat, ám hozzátette, hogy e növekedés elmarad a korábban várttól.



A szombaton életbe lépő rendelkezések egyelőre nem engedélyezik a tömegközlekedés újraindítását, megszönteti azonban a kiskereskedelem, a mezőgazdaság és az építőipar területén hozott korlátozásokat.



Safkat Mahmúd oktatásügyi miniszer azt mondta, az iskolák zárvatartását július 15-ig meghosszabbították.



A járvány kezelésében további nehézséget jelent a korábban külföldön dolgozó pakisztáni állampolgárok hazatérése, sokuknak ugyanis pozitív lett a vírustesztje. Hétfőn az Egyesült Arab Emírségekből hazatért 209 pakisztáni közül 105 szervezetében mutatták ki a vírust.



A pakisztáni társadalom megosztott az áprilisban kezdődött ramadán böjti hónap kérdésében is, mert a járványügyi szakértők intelmei ellenére a vallási vezetők a mecsetek nyitvatartása és a közösségi imák megtartásáért szálltak síkra. A klérus nyomására - eltérően az iszlám világ legtöbb országától - Pakisztán nem záratta be a mecseteket ramadán idejére, noha korlátozta azoknak a híveknek a számát, akik egy időben bent tartózkodhatnak.



Pakisztánból eddig 24 073 igazolt fertőzést jelentettek, köztük 564-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegségbe. Az eddigi legmagasabb, egy nap alatt mért regisztrált fertőzések száma, 1523 eset, csütörtökön volt.



Szakértők szerint akár hetekig kell még várni Pakisztánban a járvány tetőzésére.