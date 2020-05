Koronavírus-járvány

Szerbiában eltörölték a szükségállapotot

Szerbiában visszavonták a szükségállapotot, Koszovóban jelentősen nőtt a gyógyultak száma, Észak-Macedónia választásra készül, míg Montenegró és Bosznia-Hercegovina tovább enyhít a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseken.



Szerbiában egy nap alatt 9677-ről 9791-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az országban hajnali öt órakor véget ért az utolsó éjszakai kijárási tilalom, a szükségállapotot ugyanis a parlament szerda este megszüntette. Ezzel újra lehetővé vált a szabad mozgás az országban, a határokat azonban még nem nyitották meg, illetve nem törölték el az országba lépők karantén-kötelezettségét. Az elővigyázatossági intézkedéseket továbbra is be kell tartani, több helyen kötelező a maszk és a kesztyű viselése, valamint a kétméteres távolság betartása.



Koszovóban szerdáról csütörtökre néggyel, 856-ról 860-ra emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A SARS-CoV-2 vírust március 13-án regisztrálták először Koszovóban. Azóta folyamatosan nőtt az új fertőzöttek száma, a gyógyultak száma viszont csak lassan emelkedett. Szerdán hirtelen megugrott a gyógyultak száma, és már 533-an gyógyultak ki a Covid-19 betegségből - közölték a járványügyi szakértők, akik szerint biztató jelnek számít, hogy a regisztrált fertőzöttek ilyen magas arányban gyógyultak már meg.



Észak-Macedóniában egy nap alatt 1526-ról 1539-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az egészségügyi szakemberek ebben a nyugat-balkáni országban is arról számoltak be, hogy az új fertőzöttek száma sokkal lassabb ütemben növekszik, mint a gyógyultaké, már 1057-en győzték le a betegséget. Az illetékes tárcavezető közölte, a járvány első hullámát az ország leküzdötte, a másodikra azonban még jobban fel kell készülni. Az alkotmánybíróság mindeközben arról döntött, hogy nincsenek meg a feltételek arra, hogy újra összeüljön a parlament, és ismét szavazzon a szükségállapotról, mint ahogyan azt az ellenzék követelte. A parlament legközelebb a választások után, az új képviselők eskütételekor ül össze.



Montenegróban az utóbbi 24 órában nem jelentettek új esetet, így a fertőzöttek száma 324. A kormány közlése szerint a koronavírus-járvány kitörése óta több mint 13 ezer montenegrói állampolgárt sikerült hazajuttatni, akik a világ különböző pontjain rekedtek.



Bosznia-Hercegovinában csütörtökre 1946-ról 1987-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A nyugat-balkáni országban tovább enyhítettek a korlátozó intézkedéseken, a kijárási tilalom már csak 22 órától másnap reggel 5 óráig tart, és a jövő héttől az óvodák is újranyitnak.