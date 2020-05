Koronavírus

WHO: a könnyelmű lazítások újabb szigorításokat hozhatnak

"Az újbóli korlátozások kockázata nagyon is valós, amennyiben nem szakaszos megközelítést alkalmaznak, és nem járnak el rendkívül körültekintően a feloldás során." 2020.05.06 19:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismét szigorítások jöhetnek azokban az országokban, amelyekben nem járnak el rendkívül körültekintően a koronavírus terjedésének fékezése érdekében hozott korlátozások lazítása során - figyelmeztetett szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz online sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az enyhítések megkezdése előtt fel kell készíteni az egészségügyi ellátórendszert, megfelelő monitorozási eljárásokat kell életbe léptetni, illetve tájékoztatni kell a lakosságot.



"Az újbóli korlátozások kockázata nagyon is valós, amennyiben nem szakaszos megközelítést alkalmaznak, és nem járnak el rendkívül körültekintően a feloldás során" - mondta.



Rámutatott emellett, hogy a járvány végén sem lehet majd visszatérni a korábbi állapotokhoz, ugyanis jelentős beruházásokra van szükség az egészségügy területén.



"A Covid-19-járvány egyszer véget fog érni, azonban nem maradhat minden a régiben. Ha valamit tanultunk ebből a válságból, akkor az az, hogy a jelen befektetései később életeket mentenek" - fogalmazott a WHO főigazgatója.