Környezetvédelem

A falusiak állták el az útját egy rönkfákat szállító teherautónak Romániában - videó

Elege lett Ruszpolyána lakóinak abból, hogy a fatolvajok még a járvány idején is úgy tarolják az erdőket, mintha nem lenne holnap, ezért úgy döntöttek, hogy ők maguk tesznek igazságot - írta a Főtér.ro.



A baiamare24.ro által bemutatott videofelvétel szerint a lakók egy része utcára vonult, hogy elállják az útját egy rönkfákat szállító teherautónak, miközben természetesen értesítették a rendőrséget is. A helyszínen azonnal kiderült, hogy a teherautó sofőrje semmiféle hivatalos papírral nem rendelkezett a szállítmánnyal kapcsolatban, így azonnal el is kobozták tőle a 6 köbméter fát, és persze eljárást is indítanak ellene.



Jelenleg Máramaros megye vezeti az illegális fakitermelés toplistáját, megelőzve Beszterce-Naszód és Szeben megyét. Csak Máramaros megyéből 110 ezer köbméter fát loptak el a fatolvajok az elmúlt két évben - ez egyelőre országos rekordnak számít.