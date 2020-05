Koronavírus-járvány

A bécsi reptéren pénzért bárki csináltathat koronavírus-tesztet - videó

A vizsgálat 190 euró, aki ezt kifizeti, 2-3 órán belül igazolást kap arról, hogy nem fertőzött. Ha a tesztje pozitív, ezt azonnal jelentik a hatóságoknak, és kezdődik a két hét karantén. Ez elsősorban azoknak éri meg, akik külföldről érkeznek, és nincs papírjuk arról, hogy nem fertőzöttek.



Egy holland férfi is beállt a sorba. Azt mondta, neki az átszállásnál kell majd, Németországban. Ugyanis kórházi vizsgálatra kell hazamennie Hollandiába, és Németországon keresztül repül. Ott is az a szabály, hogy aki úgy lép be az országba, hogy nincs koronavírus-igazolása, két hetet karanténban kell töltenie.



A repülőtér igazgatója, Guenther Ofner azt nyilatkozta az EuroNews-nak: amíg van tesztjük, bárki jöhet. Vannak zsúfolt napok, de még bírják. Ha elfogy a teszt, akkor vége, de elvileg mindenki kérheti.



Az osztrák főváros repülőtere honlapján minden részletre kiterjedő tájékoztatást ad a náluk elérhető koronavírus-tesztről.