Koronavírus

Már 3,6 millióhoz közelít a fertőzöttek száma a világon, a gyógyultaké 1,67 millió

Világszerte 3 582 469-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 251 562, a gyógyultaké pedig 1 167 8883 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint közép-európai idő szerint hétfő reggel hét órakor.



Hétfő reggel még 3 507 265 volt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké száma 247 491, a gyógyultaké pedig 1 125 308 volt



A fertőzés 187 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 180 634 volt az igazolt fertőzöttek, 68 934 a halálos áldozatok és 187 180 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 218 011 fertőzöttről, 25 428 halálos áldozatról és 121 343 gyógyultról tudni.



Olaszországban 211 938 a koronavírus fertőzöttjeinek, 29 079 a halálos áldozatainak száma, és 82 879-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Az Egyesült Királyságban 191 832 a fertőzöttek száma, 28 809-an haltak bele a betegségbe, és 910-en gyógyultak ki belőle.



Franciaországban 169 583 fertőzöttről, 25 204 halálos áldozatról és 51 476 gyógyultról tudni.



Németországban 166 152 a fertőzöttek, 6993 a halálos áldozatok és 135 100 a gyógyultak száma.



Oroszországban 145 268 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 1356, a gyógyultaké pedig 18 095.



Törökországban 127 659 fertőzést jegyeztek fel, 3461 a halálos áldozatok száma és 68 166 a gyógyultaké.



Brazíliában 108 826 a megfertőződöttek száma, 7367 a halálos áldozatoké és 45 815 a gyógyultaké.



Iránban 98 647 fertőzöttről, 6277 halálesetről és 79 379 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 966 esetet tartottak nyilván hétfőn reggel. A vírus okozta betegségnek nem volt új halálos áldozata, a halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 78 792.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.