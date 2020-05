A harmadik tiltakozó orvos is kiesett egy kórház ablakán Oroszországban - videó

A hétvégén Voronyezs megyében kiesett a kórház ablakán egy, a koronavírus okozta betegség miatt kezelt orvos. Médiajelentések szerint Alekszandr Sulepov koponyatörést szenvedett, válságos állapotban van. A 37 éves doktor korábban tárasaival együtt videófelvételen tiltakozott az ellen, hogy megfelelő felszerelés nélkül kényszerült dolgozni egy járványkórházban.



Ő a harmadik orvos, akit az elmúlt hetek alatt ilyen baleset ért Oroszországban.



Az országban az elmúlt nap során újabb 10 581-gyel 145 268-re nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma a hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint. A napi növekmény, amely ezúttal 7,9 százalék volt, a második egymást követő napon haladta meg a 10 ezret. Az újonnan regisztrált fertőzöttek 50,6 százaléka tünetmentes.



A halálesetek száma 76-tal 1356-ra, a gyógyulásoké pedig 1456-tal 18 095-re emelkedett.



A fertőzéses esetek száma továbbra is a fővárosban, Moszkva megyében és Szentpéterváron a legmagasabb. Moszkvában a fertőzések száma 5795-tel 74 401-re, a halottaké 35-tel 764-re, a gyógyultaké pedig 544-gyel 7573-re nőtt.



Az orosz védelmi tárca vasárnap este közölte, hogy a fegyveres erőknél 3023 fertőzést mutattak ki. Közülük 332-en polgári alkalmazottak.



Az országban eddig csaknem 4,3 millió, az elmúlt egy nap alatt pedig 183 ezer tesztet végeztek el.



Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter egy tévéinterjúban közölte, hogy a járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések egy része egészen a vakcina vagy a hatékony gyógyszer kidolgozásáig érvényben marad. Nem zárta ki, hogy a lakossági immunitás megszerzése nélkül a járványnak egy második hulláma is jöhet.

