Koronavírus-járvány

Hiába szűntek meg a tünetek, még öt héttel utána is pozitív egy 42 éves szingapúri fertőzött

Még március 4-én lett pozitív a koronavírus tesztje Charles Pignalnak. A szingapúri férfi a világjárvány klasszikus, közismert tüneteit produkálta egy londoni üzleti út után, ezért ment orvoshoz. A kórházba kerülést követően két nappal azonban elmúlt a köhögés és a magas láz is, így arra gondolt, hogy enyhe lefolyású volt a betegség az esetében – írta az szmo.hu.



A férfi röviddel a kórházba kerülése után az Instagramon kezdte el leírni, hogy mi történik vele. Az első posztot az első pozitív teszt utáni napon tette közzé. Ebben azt írja, hogy alapvetően jól van, és legalább lesz ideje könyveket olvasni és sorozatot nézni.



Majd telt-múlt az idő, és a 42 éves férfi tesztjei öt héttel később is pozitívak maradtak, annak ellenére, hogy már régóta semmilyen tünetet nem produkált. A magyarázat a szakértők szerint annyi, hogy az új típusú koronavírus maradványai a megszokottnál tovább, akár hónapokig is kimutathatók az emberi szervezetben.



A COVID-19 fertőzött férfinek az orvosai sem tudtak egyértelmű választ adni arra, hogy ennek ellenére fertőző lehet-e.



A fél év alatt a világot letaroló világjárványból felgyógyultnak azok a betegek számítanak, akik 72 órán keresztül nem lázasodnak be, jelentősen javulnak az esetleges légzési problémái és 24 órás eltéréssel két negatív tesztet is produkálnak.



Charles Pignalnak ez egyszer már sikerült: először a 23. napon adott negatív mintát, de rá egy napra már újra pozitív volt. A férfi végül több mint egy hónapig volt kórházban, mire április 11-én hazaengedték.



A COVID-19 fertőzöttek nagy része két hét alatt felgyógyul, de nagyjából a betegek 1-2 százaléka továbbra is fertőzőképes marad és tovább is adják a vírust.