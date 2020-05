Koronavírus-járvány

Leégett a kórházi maszkokkal teli raktár a no-go zóna mellett

Hatalmas tűz ütött ki szombat hajnalban 5 órakor, a Párizs peremkerületéhez, Seine-Saint-Denis-hez tartozó területen lévő 7 ezer négyzetméteres raktárépületben – értesült a V4NA-ra hivatkozva a baon.hu.



A riasztásra több mint 150 tűzoltó érkezett, de már nem tudták megmenteni sem az épületet sem a benne tárolt nagy mennyiségű kórházi maszkot, amelyek elszállításra vártak, hogy szükség esetén felhasználják azokat valamely francia klinikán a koronavírust gyógyító orvosok.



A sebészi maszkokon kívül különböző textiláruk is a tűz martalékává váltak.



Ezekben a raktárakban éppen azokat az anyagokat tárolták, amelyek Ázsiából érkeztek a pandémia leküzdésére.



A tűz már éjjel tombolni kezdett, ezért eltelt néhány óra mire felfedezték azt, és a tűzoltók kiérkeztek a helyszínre. Emberéletben nem esett kár, mert hajnalban még senki sem volt a területen. Az oltást reggel nyolcra fejezték be, de még napközben is megfigyelik a területet, nehogy újra lángra kapjon.



A LeParisien szerint a gyújtogatás gyanúját még nem zárták ki, a nyomozást a helyi rendőrség elkezdte.



A tűz után a helyszínen vett mintákat a rendőrség prefektúrájának központi laboratóriumába küldték elemzésre.