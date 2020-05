Botrány

Az EMSZ levélben kérte Donald Tusk EPP-elnököt, hogy lépjen fel "Klaus Iohannis gyűlöletbeszéde ellen"

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnökei levélben kérték Donald Tuskot, az Európai Néppárt (EPP) elnökét, hogy "határozottan és késlekedést nem tűrően lépjen fel a Klaus Iohannis román államelnök által gyakorolt gyűlöletbeszéd ellen".



A levél elküldéséről az EMSZ sajtóirodája számolt be vasárnap délután. Az EMSZ-t közösen vezető Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke és Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke úgy vélte: a román államfő "által gyakorolt gyűlöletbeszéd" súlyosan rombolja a román-magyar kapcsolatokat.



"Meggyőződésünk, hogy az Európai Néppártnak világosan ki kell állnia az európai értékek mellett, és nem szabad tolerálnia az EPP politikai családjába tartozó állami vezetők gyűlöletbeszédét" - olvasható a társelnökök levelében.



A politikusok szerint Klaus Iohannist több cél is vezethette magyarellenes megnyilatkozásakor, ám azok mindegyike összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Lehetségesnek tartják, hogy a román államfő az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) lejáratása mellett "a román-magyar ellentét újbóli lángra lobbantására, valamint ezzel egy időben egyfajta hadiállapot bevezetésére törekszik". Azt is elképzelhetőnek tartják, hogy az államfő így próbálja felkészíteni az országot arra, hogy letartóztathatják azokat az ellenzéki vezetőket, akik - véleménye szerint - nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.



A társelnökök szerint Iohannis azzal, hogy magyar nyelven szólította meg, és az ország árulóinak tekintette a PSD-t, "megalázta a Romániában egyébként őshonos nemzeti közösségként élő magyarságot, amely büszke anyanyelvére és toleráns, multikulturális történelmi hagyományaira".



Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetői szerint Romániában komoly hagyománya van az állami szintre emelt magyarellenes politikának, amely számos hasonlóságot mutat a rasszista, antiszemita, romaellenes és más gyűlöletbeszédekkel és cselekedetekkel.



"Ezek alkalmazásakor a cél mindig a politikai haszonszerzés, akár olyan áron is, hogy etnikai konfliktusokat szítsanak. Ez a fajta gyakorlat az Európai Néppárt elnöksége szerint elfogadható? Ha nem, kérjük, haladéktalanul cselekedjen!" - zárták a Donald Tusknak küldött levelüket az EMSZ társelnökei.



Klaus Iohannis szerdai televíziós beszédében azzal kapcsolatban fejtette ki véleményét, hogy a román parlament alsóháza a közelmúltban hallgatólagosan elfogadta Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét. Klaus Iohannis kijelentette: a parlamentben a legnagyobb erőt képviselő PSD "azért harcol, hogy Erdélyt odaadja a magyaroknak". Magyarul köszöntve a PSD elnökét, feltette a kérdést: vajon mit ígért Orbán Viktor magyar miniszterelnök cserébe a megegyezésért?