Koronavírus-járvány

Már csaknem 3,5 millió a fertőzöttek száma a világban, a gyógyultaké megközelítette az 1,1 milliót

Világszerte 3 428 114-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 243 829, a meggyógyultaké pedig 1 093 137 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint vasárnap reggel.



Szombat reggel még 3 344 099 volt a fertőzöttek száma, a haláleseteké 238 663, a gyógyultaké pedig 1 053 342.



A fertőzés 187 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 133 069 volt az igazolt fertőzöttek, 66 385 a halálos áldozatok és 175 382 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 216 582 fertőzöttről, 25 100 halálos áldozatról és 117 248 gyógyultról tudni.



Olaszországban 209 328 a koronavírus fertőzöttjeinek, 28 710 a halálos áldozatainak száma, és 79 914-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Az Egyesült Királyságban 183 500 a fertőzöttek száma, 28 205-en haltak bele a betegségbe, és 896-an gyógyultak ki belőle.



Franciaországban 168 518 fertőzöttről, 24 763 halálos áldozatról és 50 663 gyógyultról tudni.



Németországban 164 967 a fertőzöttek, 6812 a halálos áldozatok és 129 000 a gyógyultak száma.



Törökországban 124 375 fertőzést jegyeztek fel, 3336 a halálos áldozatok száma és 58 259 a meggyógyultaké.



Oroszországban 124 054 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 1222, a gyógyultaké pedig 15 013.



Iránban 96 448 fertőzöttről, 6156 halálesetről és 7 350 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 959 esetet tartottak nyilván szombat reggel. A vírus okozta betegségnek nem volt új halálos áldozata, a halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 78 586.



Brazíliában 97 100 a megfertőződöttek száma, 6761 a halálos áldozatoké és 40 937 a meggyógyultaké.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.