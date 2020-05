Koronavírus

Nem a járvány, hanem a belpolitika foglalkoztatja a nyugat-balkáni országokat

Szerbiában egy nap alatt 9009-ről 9205-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A járványügyi szakemberek szerint még nem lehet megnyugodni, nem csengett még le a járvány. A kormány enyhítő intézkedései ellenére is be kell tartani az elővigyázatossági szabályokat, hogy ne nőjön meg hirtelen a fertőzöttek száma. A köztársasági elnök néhány nappal ezelőtti bejelentése szerint a jövő hét végén visszavonják a szükségállapotot, és az élet visszatér a normális kerékvágásba.



Koszovóban az utóbbi 24 órában 806-ról 813-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az országot a koronavírus-járvány mellett belpolitikai válság is sújtja. Az államfő Avdullah Hotit kérte fel kormányalakításra, miután Albin Kurti miniszterelnök elbukott a bizalmi szavazáson. A távozó kormányfő az alkotmánybírósághoz fordult, mert szerinte a tavalyi választás győztes pártjának, az általa vezetett Önrendelkezésnek kellene ismét kormányt alakítania. A testület pénteken május 29-éig fel is függesztette az új kormányalakítást, indoklást azonban nem közölt.



Észak-Macedóniában péntekről szombatra 1465-ről 1494-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A köztársasági elnök közölte, május 10. és 12. között ül le a parlamenti pártok vezetőivel, hogy az április 12-ére tervezett, ám a járvány miatt elhalasztott parlamenti választás új időpontjáról és menetéről tárgyaljon. Lapértesülések szerint a voksolásra nyár közepén kerülhetne sor.



Montenegróban az utóbbi két napon nem jeleztek új esetet, a fertőzöttek száma 322. Áprilisban jelentősen nőtt a munkanélküliek száma a 620 ezres Adria-parti országban, már meghaladja a 40 ezret - közölte a statisztikai hivatal. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány miatt több ezer tárgyalást halasztottak el, csak a fővárosban, Podgoricában több mint ötezer ügy várja, hogy május 25. után újra napirendre kerüljön. A feltorlódott ügyek jelentős késéseket eredményezhetnek az igazságügyi szervek munkájában.



Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 1757-ről 1781-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az ország közbeszerzési ügyeket vizsgáló testülete azt vizsgálja, hogy az államvezetés milyen feltételekkel és honnan vásárolt új lélegeztetőgépeket, felmerült ugyanis a gyanú, hogy visszaélés történt. Ezzel egy időben a boszniai határon megállították azt az orosz katonai kontingenst, amelynek feladata a boszniai objektumok fertőtlenítése lett volna. Az ellenzék szerint az orosz katonák feltartóztatása csupán a kormány érdekeit szolgálja, mert ezzel igyekszik elterelni a figyelmet a lélegeztetőgépek beszerzése körüli botrányról.