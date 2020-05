Koronavírus-járvány

Századik születésnapjára több mint 30 millió fontot gyűjtött a brit egészségügynek "Tom százados"

Meghaladta csütörtökre a 30 millió fontot - 12 milliárd forintot - azoknak az adományoknak az értéke, amelyeket egy százéves angol katonaveterán gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára.



Tom Moore, aki a második világháború idején az ázsiai hadszíntéren szolgált és századosi rendfokozatban szerelt le, éppen csütörtökön ünnepelte 100. születésnapját, és ebből az alkalomból a brit királyi légierő két második világháborús harci repülőgépe, egy Spitfire és egy Hurricane tisztelgő tiszteletköröket tett háza felett.



A "Captain Tom", vagyis Tom százados néven világszerte ismertté vált veterán azt vállalta, hogy századik születésnapja előtt százszor körbesétálja házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést.



Kezdeti célkitűzése az volt, hogy ezer fontot gyűjtsön össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára.



A századik kört éppen két hete tette meg kertjében egykori alakulata, a yorkshire-i ezred katonáinak díszsorfala között, ám az adományok azóta is folyamatosan ömlenek az NHS-segélyalap elkülönített számlájára.

Csütörtökre, Tom százados századik születésnapjára az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak több mint a 30 ezerszerese gyűlt össze.



Az egymillió adományozó között van Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája, aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



Tom Moore naponta tíz kört tett meg kerekes járókerete segítségével kertjének egy kijelölt, 25 méter kerületű része körül a délkelet-angliai Marston Moretaine községben lévő otthonában.



A brit hadsereg vezérkari főnöke, Sir Mark Carleton-Smith tábornok csütörtökön bejelentette, hogy Tom Moore-t tiszteletbeli ezredessé léptette elő. Az előléptetésről szóló értesítést személyesen Thomas Miller alezredes, a yorkshire-i ezred első zászlóaljának parancsnoka adta át Tom Moore otthonában - a járvány miatt érvényes távolságtartási előírások betartásával.



Az adománygyűjtő online felületet csütörtök éjféltől lezárják, de Tom Moore azt kérte, hogy aki a továbbiakban is segíteni akar az NHS-nek, közvetlenül az egészségügyi szolgálat jótékonysági szervezetének - NHS Charities Together - juttassa el adományait.



A világhíressé vált veteránt II. Erzsébet királynő a hagyományoknak megfelelően személyesen aláírt üdvözlőkártyával köszöntötte századik születésnapján, Boris Johnson miniszterelnök pedig videóüzenetben fejezte ki jókívánságait.



Johnson - aki maga is átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen - a Downing Street által közzétett csütörtöki üzenetében az ország nevében kívánt boldog 100. születésnapot "Tom századosnak", és közölte: Tom Moore erőfeszítései az egész nemzetet lelkesítik. "Ön fénypont mindannyiunk életében" - fogalmazott a brit miniszterelnök.



Tom Moore több mint 125 ezer születésnapi üdvözlőkártyát kapott a világ minden részéről. A lapokat - miután a helyi kis postahivatal már képtelen volt feldolgozásukra - Tom százados unokája, a 16 éves Benjie Ingram-Moore iskolájába szállították, és az iskola nagytermében kiállítást rendeztek belőlük.



A change.org petíciós portálon csütörtökig csaknem egymillióan írták alá azt a kezdeményezést, hogy Tom Moore-t II. Erzsébet királynő emelje a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra.

