Koronavírus-járvány

Szlovéniában feloldották a lakhelyelhagyási tilalmat, Horvátországban leszerelik az ideiglenes kórházat

Mivel jelentősen lassult az új koronavírus terjedése Horvátországban és Szlovéniában is, szigorú óvintézkedések mellett a kormányok fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon. 2020.05.01 16:38 MTI

A szlovén kormány csütörtöktől feloldotta a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére még március 18-án elrendelt lakhelyelhagyási tilalmat, Horvátországban pedig leszerelik az Arena Zágráb sportcsarnokban kialakított ezer férőhelyes ideiglenes kórházat - derült ki a válságstábok csütörtöki sajtótájékoztatóján.



Janez Jansa szlovén kormányfő szerda esti videoüzenetében hangsúlyozta: ez annak köszönhető, hogy jó eredményeket értek el a járvány terjedésének megfékezésében, és gyorsan elfogadták azokat a törvényeket, amelyek segítettek a gazdaságnak és az embereknek a nehézségek legyőzésében. Kiemelte: emiatt a világjárvány okozta válság következményei kevésbé érintik majd Szlovéniát, mint néhány másik országot.



A kormányfő bejelentette, hogy további enyhítések is várhatók a következő hetekben. Nagyobb összejöveteleket viszont addig biztosan nem lehet tartani, amíg védőoltást nem találnak a koronavírusra - húzta alá.



Horvátországban május 11-ig még érvényben lesz a lakhelyelhagyási tilalom, amelyet korábban annyival enyhítettek, hogy a megyéken belül szabadon lehet mozogni.



Mindkét országban kinyithattak az üzletek, a jövő héttől pedig fokozatosan elkezdhetik működésüket azok a kávézók és éttermek, amelyek rendelkeznek terasszal, továbbá a fodrász- és kozmetikai szalonok, valamint az óvodák és általános iskolák is.



Ugyanakkor Horvátországban és Szlovéniában is zárva tartanak a boltok vasárnap, és vannak arra vonatkozó kezdeményezések, hogy ez a járvány vége után is így maradjon. A baloldali ellenzék mindkét országban tiltakozik ellene.

Szlovéniában 2003-ban tartottak népszavazást a boltok vasárnapi zárva tartásáról, amelyet a szavazók 58 százaléka támogatott, 2006-ban bevezették, de a kiskereskedők nyomására egy éven belül visszavonta a parlament az erre vonatkozó jogszabályt. Horvátországban 2009-ben vezették be a boltárat, de a kereskedelemben bekövetkezett 15 százalékos forgalomvisszaesés, valamint a turizmusra gyakorolt következmények miatt fél év után visszavonták a rendeletet.



A legfrissebb adatok szerint Szlovéniában egy nap alatt tizeneggyel - eggyel többel, mint egy nappal korábban - 1429-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában két személy hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 91-re nőtt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 52 000 koronavírus-tesztet végeztek, és a diagnosztizált betegek közül 22-őt ápolnak intenzív osztályon.



Horvátországban 24 óra alatt 14-gyel - eggyel kevesebbel, mint egy nappal korábban - 2076-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napban történt két halálesettel 69-re nőtt a halálos áldozatok száma. Az első fertőzés valamivel több mint két hónappal ezelőtti megjelenése óta 1348 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Pillanatnyilag 20 beteg van lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 36 221 koronavírus-tesztet végeztek.