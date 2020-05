Koronavírus-járvány

Újabb lazításokról döntöttek Németországban

A koronavírus-járvány miatt elrendelt németországi korlátozások további lazításáról állapodtak meg csütörtökön a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán.



A vallási intézmények ismét fogadhatnak hívőket, megnyithatnak a múzeumok és egyéb kiállítóhelyek, kinyithatják a játszótereket, az állatkerteket és a botanikus kerteket. A részletszabályokról a tartományi kormányok döntenek.



A lazítások igen visszafogottak, és a fertőzéshigiéniai előírások, mindenekelőtt a maszkviselés és a társas távolságtartás szabályának betartása mellett nem fenyegetnek a járvány súlyosbodásának veszélyével - mondta a tanácskozás után Peter Tschentscher hamburgi polgármester.



Be kell várni az eddigi lazítások hatását mutató adatokat, ezért csak a következő, május 6-i megbeszélésen döntenek nagyobb szabású ügyekről, az óvodák, az iskolák és a sportegyesületek működéséről - mondta Angela Merkel kancellár.



Kiemelte, hogy lehetnek eltérések a tartományok között, de a stratégia egységes, és a cél közös. El kell érni, hogy ismét minden egyes fertőzésnél feltárják és lezárják a vírus terjedésének lehetséges útjait, mint a járvány legelején. Ezért tovább kell erősíteni a fertőzöttek kapcsolatainak felkutatásával foglalkozó helyi egészségügyi hatóságokat, és mindent meg kell tenni a fertőzöttek számának újabb robbanásszerű, exponenciális növekedésének megakadályozásáért.



Kifejtette, hogy a csütörtöki megállapodás csak egy "köztes lépés" az új típusú koronavírussal védőoltás híján hosszú távon együtt élni kénytelen Németország új mindennapi rendjének kialakításában. A május 6-i tanácskozáson már egy "nagyobb csomagról", és a rákövetkező megbeszélésen - amelynek időpontját még jelölték ki - a vendéglátás és az idegenforgalom újraindításáról tárgyalnak majd.



A fokozatosság és az óvatosság igen fontos, mert a vírus terjedéséről szóló aktuális adatok mindig csak a nagyjából két héttel korábbi helyzetet tükrözik, és a korlátozások lazítása az emberek közötti kapcsolatok sűrűsödésével jár, ami fertőzésveszélyt jelent. Ezért minden újabb lépés előtt meg kell vizsgálni az előző lépés hatását.



Az óvatosság azért is indokolt, mert a kutatók még csak most kezdi feltárni alaposabban a vírus tulajdonságait. Új felismerés például, hogy a vírust hordozó gyerekek ugyanúgy fertőzhetnek, mint a felnőttek - utalt a kancellár a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézetének kutatására.



A csaknem négyezer fertőzött vizsgálatával végzett kutatás szerint a garatban felhalmozódó vírus mennyiségét tekintve nincs számottevő különbség a korcsoportok között, amit mérlegelniük kell a politikusoknak, amikor a bölcsődék, óvodák és iskolák megnyitásáról döntenek.

A kutatás alapján a május 6-i döntésekhez meg kell fontolni, hogy a kisgyermekeknél ugyan többnyire nem alakul ki az a légúti és légzőszervi betegség (Covid-19), amelyet az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozhat, ezért nem is köhögnek, termetük és tüdejük teljesítőképessége révén pedig eleve kevesebb kórokozót juttatnak a környezetbe, mint egy felnőtt, de nemigen lehet betartatni velük a társas távolságtartás szabályát, így könnyen és észrevétlenül kaphatják el és adhatják tovább a vírust.



A Robert Koch (RKI) közegészségügyi intézet csütörtöki adatai szerint Németországban egyelőre javul a járványhelyzet, a vírus mind inkább visszaszorul, úgynevezett reprodukciós rátája (R0) 0,75-ön áll, ami azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött már csak átlagosan 75 embernek adja tovább.



A SARS-CoV-2-vírust csütörtökig országszerte keddig 159 119 ember szervezetében mutatták ki, ami 1478 esettel több az egy nappal korábbinál.



A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 3100-zal 123 500-ra emelkedett.



A Covid-19-betegségben 6288 igazolt fertőzött halt meg, ez 173-mal több az egy nappal korábbinál.