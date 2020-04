Koronavírus-járvány

Vermontban hétfő óta nem volt új vírusfertőzött

Az Egyesült Államok északkeleti tagállamában, Vermontban hétfő óta nem diagnosztizáltak új koronavírus-fertőzöttet, New York államban pedig továbbra is csökken az új betegek száma.



Vermontban hétfőn 862 regisztrált koronavírusos beteg volt, de hétfő óta sem új megbetegedést, sem halálos esetet nem jelentettek.



Andrew Cuomo, New York állam kormányzója a szerdai sajtóértekezletén azt közölte, hogy tovább csökken a halálos áldozatok száma, kedden 330 páciens hunyt el a koronavírus okozta Covid-19 légzőszervi betegségben. "Ez még mindig kiábrándítóan magas szám" - tette hozzá. Bejelentette, hogy az állam több északi megyéjének kórházaiban néhány napon belül ismét megkezdődnek az eddig a járvány miatt elhalasztott, nem sürgős műtétek. Leszögezte ugyanakkor, hogy a kórházi ágyak 30 százalékát és az intenzív osztályok ágyainak szintén 30 százalékát változatlanul fenn kell tartani a koronavírusos betegek kezelésére.



Miután köszönetet mondott mindenkinek, aki védőmaszkot szállított New Yorkba, a kormányzó - az állam fővárosában, Albanyban lévő kormányzói hivatal épületében - leleplezett egy falat, amelyet "Amerika önarcképének" nevezett. A falra a többi amerikai tagállamból küldött, házi készítésű arcmaszkokat rögzítettek. Mint mondta: ezekkel a maszkokkal az emberek "azt akarták kifejezni, hogy vigyáznak egymásra, és segíteni akarnak".



A kormányzó bejelentette: megkezdik a tömegközlekedésben dolgozók tesztelését, és a tiszteletükre szerdán este ibolyakék színben kivilágítják New York város egyik jelképét, az Empire State Buildinget.

Mike Pence amerikai alelnök - miután a Fehér Házban részt vett Donald Trump elnök és John Bel Edwards louisianai kormányzó megbeszélésén - újságíróknak úgy vélekedett: a társadalmi távolságtartás szövetségi kormány által ajánlott intézkedései "lassanként eltűnnek" majd, azzal arányban, ahogy az egyes tagállamok újraindítják az életet.



A megbeszéléseken szintén részt vevő Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet vezetője és a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport tagja újságíróknak optimistán szólt a Gilead kaliforniai laboratórium remdesivir nevű szerének jótékony hatásairól. Úgy vélte, hogy a vírusellenes szer "egyértelműen hatékony" a Covid-19 ellen. "Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a remdesivir jelentős és pozitív hatással van a betegség időtartamának csökkentésére" - fogalmazott.



A Pentagon (védelmi minisztérium) bejelentette, hogy az amerikai haderőnél folynak a vírustesztelések. A Guamnál állomásozó Theodore Roosevelt anyahajó után egy második hadihajón is fertőzéseket regisztráltak. A kaliforniai San Diegóban állomásozó Kidd hadihajó legénységének 25 százalékánál diagnosztizálták a fertőzöttséget.



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház szerda déli adatai szerint az Egyesült Államokban eddig több mint egymillió koronavírusos beteget diagnosztizáltak, és több mint 59 ezer a Covid-19-ben elhunytak száma.