Koronavírus-járvány

Törökországban tovább mérséklődött a halálesetek napi száma

Törökországban szerdán tovább mérséklődött a koronavírus okozta halálesetek száma, az elmúlt 24 órában 89-en vesztették életüket, és ezzel számuk összesítve 3081-re nőtt - írta Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján megosztott táblázatban, amelyből az is látható volt, hogy a gyógyultnak minősítettek száma immár harmadik napja rekordmértékben, ezúttal 5231-gyel nőtt, és 44 022-re emelkedett.



Az elhalálozások napi száma április 19. óta lassan csökkenő trendet mutat, és három hét óta először került 90 alá.



Szerdán 2936 új koronavírusos esetet regisztráltak a kis-ázsiai országban, ami magasabb az utóbbi három nap 2100 és 2400 közötti adatainál. Ez részben annak a következménye, hogy a török hatóságok szerdán csaknem 43,5 ezer tesztet végeztek el, ami egyrészt rekord, másrészt több mint másfélszerese a vasárnap és kedd közötti 26,5 ezres átlagnak. Koca az elmúlt napok alacsonyabb tesztszámát korábban azzal indokolta, hogy az új esetek számának csökkenésével a "kontaktok" száma is csökkent, szerdán az ismételt növelés okára azonban nem tért ki.



Törökországban eddig 117 589 embernél diagnosztizálták a kórokozót. Az esetszám szerdai emelkedése ellenére biztató ugyanakkor, hogy a napi tesztszám és az újonnan igazolt esetek aránya 6,7 százalékra esett. A 83 milliós országban a vírus hivatalos, március 11-ei megjelenése óta közel 992 ezer tesztet végeztek el.



Az intenzív osztályon fekvők és a lélegeztetőgépre szorulók száma szerdán ismét csak csekély mértékben csökkent, előbbi most 1621-ről 1574-re, utóbbi 845-ről 831-re.



Fahrettin Koca az egészségügyi tárca által létrehozott tudományos tanács szerdai ülését követő ankarai sajtótájékoztatóján közölte, hogy idáig 7428 egészségügyi dolgozó fertőzött meg az 1,1 millióból az új koronavírussal, így közel a 6,5 százalékát alkotják az összes fertőzöttnek. A tárcavezető ezzel kapcsolatban részletekbe nem bocsátkozott.

Törökország 31 városában - köztük Isztambulban és Ankarában - a három hete hétvégi kijárási tilalom van érvényben legalább május végéig. A korlátozást ezen a héten szintén kicsit hosszabbá teszik, péntekre is kiterjesztik május 1. miatt. Állandó jellegű kijárási tilalom kizárólag a 65 évnél idősebbekre, a krónikus betegekre, illetve a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokra vonatkozik.



Az NTV török hírtelevízió szerdán azt jelentette Isztambulból, ahol a török lakosság nagyjából egyötöde él, és amelyet a járvány különösen is sújt, hogy Esenyurt kerület egyik piacán "gombostűt nem lehetett leejteni", akkora tömeg volt. A beszámoló szerint az önkormányzati rendészet egységei a 65 év felettieket és a 20 évnél fiatalabbakat kitessékelték a területről.



Mindemellett Ziya Selcuk török oktatási miniszter szerdán azt jelezte, hogy május 31-ig meghosszabbítják a március 23-án bevezetett távoktatást az általános és középiskolákban.