Koronavírus

Már csaknem 3,2 millióan fertőződtek meg a vírussal szerte a világon

Világszerte 3 194 523-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 227 659, a meggyógyultaké pedig 973 371 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint csütörtökön reggel 8.45 órakor.



Szerdán reggel még 3 117 204 volt a fertőzöttek, 217 193 a halálos áldozatok és 928 970 a gyógyultak száma.



A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 039 909 volt az igazolt fertőzöttek, 60 966 a halottak és 120 720 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 236 899 fertőzöttről, 24 275 halálos áldozatról és 132 929 gyógyult betegről tudni.



Olaszországban 203 591 a koronavírus fertőzöttjeinek, 27 682 a halálos áldozatainak száma, és 71 252-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Franciaországban 166 543 fertőzöttről, 24 121 halálos áldozatról és 49 118 gyógyultról tudni.



Az Egyesült Királyságban 166 441 fertőzöttről, 26 166 halálesetről és 857 gyógyultról.



Németországban 161 539 a fertőzöttek, 6467 a halálos áldozatok és 120 400 a gyógyultak száma.



Törökországban 117 589 fertőzést jegyeztek fel, 3081 a halálos áldozatok száma, és 44 040 a meggyógyultaké.



Oroszországban 99 399 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 972, a meggyógyultaké pedig 10 286.



Iránban 93 657 fertőzöttről, 5957 halálesetről és 73 791 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 944 esetet tartottak nyilván csütörtökön reggel. A vírus okozta betegségben 4637-en haltak meg. A meggyógyultak száma 78 474.



Brazíliában 79 685 volt a megfertőződöttek száma, 5513 a halálos áldozatoké, és 34 132 a meggyógyultaké.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.