A Földközi-tengerbe zuhant egy kanadai katonai helikopter, legalább egy halott

A Földközi-tengerbe zuhant a kanadai légierő egy helikoptere Olaszország és Görögország között, a balesetben legalább egy katona meghalt, öt másikat még keresnek - közölte a kanadai hadsereg szerda éjjel a Twitteren.



A helikopter egy, NATO-gyakorlaton részt vevő kanadai hadihajóról szállt fel, a kutatási-mentések műveletek jelenleg is zajlanak. A tájékoztatás szerint a Sikorsky CH-148 Cyclone típusú helikopter elvesztette a kapcsolatot a Fredericton nevű fregattal.



További részleteket nem közöltek. Az olasz sajtó értesülései szerint a helikopter a görög Kefalónia szigettől mintegy 80 kilométerre tűnt el, a keresőegységek pedig eddig egy holttestet találtak.

1/2 Developing situation regarding our CH-148 Cyclone, deployed onboard HMCS FREDERICTON, which is currently contributing to Op #REASSURANCE.

Contact was lost with the aircraft as it was participating in Allied exercises off the coast of Greece.