Koronavírus-járvány

Spanyolországban 24 ezer felett van a halálos áldozatok száma

Spanyolországban eddig 24 275-en veszítették életüket a SARS-CoV-2 vírus okozta fertőzés következtében - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium szerdán.



A tartományok napi jelentése alapján készült összefoglaló szerint 325-en hunytak el az elmúlt egy nap során. A fertőzésbe kedden 301, hétfőn 331 ember halt bele.



Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója madridi napi online sajtótájékoztatóján elmondta: a halálos áldozatok száma keddhez képest további 128-cal emelkedett, ezek azonban korábban bekövetkezett, de csak most jelentett halálesetek.



A fertőzésből eddig 108 947-en gyógyultak fel, számuk 6399-cel emelkedett szerdán, 1673-mal kedden és 2144-gyel hétfőn.



A minisztérium tájékoztatása szerint eddig 212 917 ember szervezetében mutatták ki a koronavírust a legmegbízhatóbbnak tartott PCR-tesztekkel. A módszerrel szerdára 2144 aktív esetet azonosítottak, a keddi 1308 és a hétfői 1831 után.



A jelentés nem tartalmazza azokat a pozitív eseteket, amelyeket más vizsgálati eljárásokkal igazoltak.



Kórházi ellátásra eddig 115 845-en szorultak, közülük 908-an az elmúlt egy napban. Intenzív terápiát 10 721 páciensnél kellett alkalmazni, számuk 49-cel nőtt egy nap alatt.



A kórházak leterheltsége az egyik olyan objektív szempont, amely alapján a szaktárca eldöntheti, hogy egy-egy térségben enyhíthetnek-e a járványügyi korlátozásokon.



A spanyol kormány kedden fogadta el az óvintézkedések csökkentésére vonatkozó menetrendjét, amely szerint négy, egyenként legkevesebb két hétig tartó fázisban oldják fel a korlátozásokat, várhatóan június végéig.



Isabel Díaz Ayuso, a madridi autonóm közösség elnöke bejelentette: pénteken bezárják a fővárosi kiállítási és vásárcsarnok (IFEMA) pavilonjaiban létesített tábori kórházat, mivel már napok óta nem szállítottak be új pácienst.



Az ideiglenes létesítmény a tervezettnél két héttel hamarabb fejezi be működését, azonban a kiépített infrastruktúrát nem számolják fel, és egészségügyi eszközeit is elraktározzák arra az esetre, ha később újra szükség lenne rájuk.



A tábori kórház március 22-én kezdte meg működését, és mintegy 4000 koronavírusos pácienst kezelt.



Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint a járvány során a legtöbb fertőzöttet, 60 765-öt a madridi régióban regisztráltak, akik közül 36 314-en már meggyógyultak. A halálos áldozatok száma ott 8105.



Spanyolországban március 15-e óta van érvényben a lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapot. A kormány kezdeményezni fogja a parlamentnél, hogy ennek időtartamát hosszabbítsák meg május 24-ig.