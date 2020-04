Nagy-Britannia

Fiúgyermeknek adott életet Boris Johnson élettársa

Egészséges fiúgyermeknek adott életet Carrie Symonds, Boris Johnson brit miniszterelnök élettársa - közölte szerdán a Downing Street.



Éppen két hónapja, február 29-én jelentették be hivatalosan, hogy Carrie Symonds gyermeket vár, bár az akkori tájékoztatás még arról szólt, hogy a kormányfő és élettársa első közös gyermekének születése a nyár elején várható.



A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerdán közölte, hogy a 32 éves Carrie Symonds és újszülött kisfia egyaránt nagyon jól van. Hozzátette: a gyermek szerda reggel született egy londoni kórházban.



Terhessége alatt Johnson élettársa a tünetek alapján valószínűleg átesett az új koronavírus okozta betegségen, bár - amint néhány héttel ezelőtti Twitter-bejegyzésében közölte - tesztet nem végeztek rajta, és egyheti ágynyugalom után felépült.



A Covid-19 betegséget Johnson is elkapta, egy hétig kórházban volt és három napig intenzív kezelésre is szorult.



A kormányfő háromheti lábadozás után hétfőn állt ismét munkába.