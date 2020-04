Koronavírus

Jelentősen lassult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban

Jelentősen lassult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban, az egészségügyi minisztérium szerda reggeli kimutatása alapján a fertőzöttek számának növekedése továbbra is alacsony, a gyógyultaké felgyorsult, míg a járvány halálos áldozatainak száma stagnál a napi adatokban.



Ez a helyzet lehetővé tette a kormánynak, hogy fokozatosan lazítson a közéletet és a gazdaságot március közepe óta korlátozó intézkedéseken.



Szerda reggelig 7504-re emelkedett az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) fertőzöttek száma, közülük eddig 2948 már felgyógyult a vírus okozta Covid-19 betegségből. Kedden a regisztrált fertőzöttek száma félszázzal, a gyógyultaké pedig több mint százzal emelkedett. A fertőzöttek számának növekedése már több mint egy hete jóval száz alatt van.



A betegség következtében elhunytak száma szerda reggelre egy újabb halálesettel 227-re emelkedett.



A cseh kórházakban továbbra is 359 beteget ápolnak. Közülük mintegy ötvennél minősíthető súlyosnak a betegség lefolyása - mutat rá a hivatalos jelentés.



Szerdáig 235 ezerre nőtt Csehországban az elvégzett laboratóriumi tesztek száma. Az utóbbi időben naponta 6-8 ezer tesztet végeznek. A cseh parlamenti alsóház kedd este május 17-éig újra meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt az országban március közepén elrendelt szükségállapotot, amely egyszerűbbé teszi járvány megfékezését célzó intézkedések meghozatalát.



A kabinet most azt kérte a parlamenttől, hogy a szükségállapotot hosszabbítsa meg május 25-éig, tehát a korlátozó intézkedések tervezett végleges feloldásáig. Az ellenzéki pártok ezt elutasították, és végül a kommunisták kompromisszumos javaslatát fogadták el a képviselők.