Koronavírus

Több mint 3,1 millióan fertőződtek már meg a vírussal szerte a világon

Világszerte 3 117 204-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 217 193, a meggyógyultaké pedig 928 970 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint szerdán reggel 8.00 órakor.



Kedden reggel még 3 041 517 volt a fertőzöttek, 211 159 a halálos áldozatok és 894 062 a gyógyultak száma.



A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 012 583 volt az igazolt fertőzöttek, 58 355 a halottak és 115 936 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 232 128 fertőzöttről, 23 822 halálos áldozatról és 123 903 gyógyult betegről tudni.



Olaszországban 201 505 a koronavírus fertőzöttjeinek, 27 359 a halálos áldozatainak száma, és 68 941-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Franciaországban 169 053 fertőzöttről, 23 694 halálos áldozatról és 47 775 gyógyultról tudni.



Az Egyesült Királyságban 162 350 fertőzöttről, 21 745 halálesetről és 813 gyógyultról.



Németországban 159 912 a fertőzöttek, 6314 a halálos áldozatok és 117 400 a gyógyultak száma.



Törökországban 114 653 fertőzést jegyeztek fel, 2992 a halálos áldozatok száma, és 38 809 a meggyógyultaké.



Oroszországban 93 558 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 867, a meggyógyultaké pedig 8456.



Iránban 92 584 fertőzöttről, 5877 halálesetről és 72 439 gyógyultról tudni szerdán reggel.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 940 esetet tartottak nyilván szerdán reggel. A vírus okozta betegségben 4637-en haltak meg. A meggyógyultak száma 78 435.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.