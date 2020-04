Koronavírus

Óvatosságra és a járvány miatti korlátozások betartására szólított fel Ferenc pápa

Az óvintézkedések enyhítésének a római kormány által elrendelt ütemezése mellett szólalt fel Ferenc pápa kedden, miután az olasz püspöki kar (Cei) korábban élesen bírálta a miniszterelnököt a templomok bezárásának meghosszabbítása miatt. 2020.04.29 07:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A katolikus egyházfő kijelentette, a korlátozásokat enyhítő intézkedésekkel egy időben azért imádkozik, hogy "mindannyian óvatosságot és engedelmességet tanúsítsunk a rendelkezésekkel kapcsolatban a pandémia visszatérésének elkerülésére".



Ferenc pápa ily módon közvetve állást foglalt az olasz püspöki kar (Cei) és a római kormány vitájában: a Cei tíz pontos javaslatot terjesztett be a hívők előtti misézés újraindítására, ehelyett azonban a kormány meghosszabbította a templomok zárvatartását. A Cei vasárnap közleménnyel reagált, úgy ítélve meg, hogy a kormány megsértette a vallásgyakorlás szabadságát. Giuseppe Conte miniszterelnök kedden egyeztetést szorgalmazott "szabadtéri misézést" kezdeményezve május 10-től.



Ivan Maffeis atya a Cei szóvivője elismerte a püspöki kar és a kormány közti "feszültséget" kijelentve, hogy "néha elérkezik az idő, amikor muszáj felemelni a hangunkat". Azt mondta, Olaszország, miután térdre kényszerítette a járványhelyzet, most talpra kíván állni az élet minden területén, így az egyház is vissza akar térni a közösségi élethez, a közös mise celebrálásához. Megjegyezte, "súlyos lenne, ha az egyházon belül (..) más vonalat követne a pápa és mást a püspökök". Hozzátette, Ferenc pápa óvatosságra való felszólítása "figyelmeztető csengőként szól annak érdekében, hogy ne adjuk fel az addigi felelősségteljes magatartást. Atyaként figyelmeztet, hogy még nem értünk az alagút végére" - jelentette ki a Cei képviselője.



Elemzők szerint nincs nézeteltérés az egyházfő és az olasz püspöki kar között, mivel a pápa nem kizárólag az olaszországi, hanem a világegyházi helyzetet tartja szem előtt.



A gócpontként ismert Lombardia tartomány kormányzója Attilio Fontana szintén a vallási szertartások engedélyezését kérte a római kormánytól.



A vallásgyakorlás jelentőségét hangsúlyozta Riccardo Di Segni római főrabbi kijelentve, hogy a nehéz időszakot irányító olasz kormánynak nem szabad megfeledkeznie a vallási közösségek "lelki szükségleteiről" sem. "A vallási közösségek biztosítják többek között a társadalom lelki tartását és fejlődését" - jelentette ki a főrabbi. Hangoztatta, hogy képesek biztosítani az imahelyekre vonatkozó egészségvédelmi előírásokat.



A szertartások megtartásának engedélyezését szorgalmazta az olaszországi iszlám közösségek uniója (Ucoii), valamint az olaszországi buddhisták szövetsége is (Ubi).